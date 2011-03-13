شناسایی 440 هزار مورد جدید سل مقاوم به دارو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مننتی روز یکشنبه در نشست خبری هفته سلامت با اشاره به شعار امسال روز جهانی بهداشت که "مقاومت به داروهای ضد میکروبی، یک تهدید جهانی" نامگذاری شده است، گفت: دلیل انتخاب این شعار، اهمیت مقاومت به داروهای ضد میکروبی و اطلاعاتی بوده است که در این مدت کسب کرده‌ایم.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران با اشاره به اینکه مقاومت به داروها و آنتی‌بیوتیکها باعث طولانی شدن بیماری‌ها و مرگ و میر می‌شود به مقاومت دارویی در مقابل بیماریهایی مانند سل، مالاریا و ایدز اشاره کرد و تاکید کرد: مقاومت به داروهای ضد میکروبی کشنده است و چالش و تهدیدی است که هزینه‌های سلامت را افزایش می‌دهد.

مننتی یادآور شد، تهدید جهانی مقاومت به داروهای ضد میکروبی در اصل هم به بیماران و هم به اقتصاد سلامت کشور صدمه می‌زند.