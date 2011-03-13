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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۶

نماینده WHO در ایران خبر داد:

شناسایی 440 هزار مورد جدید سل مقاوم به دارو

شناسایی 440 هزار مورد جدید سل مقاوم به دارو

نماینده سازمان جهانی بهداشت از شناسایی 440 هزار مورد جدید سل مقاوم به دارو و 150 هزار فوت به دلیل مقاومت دارویی در جهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مننتی روز یکشنبه در نشست خبری هفته سلامت با اشاره به شعار امسال روز جهانی بهداشت که "مقاومت به داروهای ضد میکروبی، یک تهدید جهانی" نامگذاری شده است، گفت: دلیل انتخاب این شعار، اهمیت مقاومت به داروهای ضد میکروبی و اطلاعاتی بوده است که در این مدت کسب کرده‌ایم.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران با اشاره به اینکه مقاومت به داروها و آنتی‌بیوتیکها باعث طولانی شدن بیماری‌ها و مرگ و میر می‌شود به مقاومت دارویی در مقابل بیماریهایی مانند سل، مالاریا و ایدز اشاره کرد و تاکید کرد: مقاومت به داروهای ضد میکروبی کشنده است و چالش و تهدیدی است که هزینه‌های سلامت را افزایش می‌دهد.

مننتی یادآور شد، تهدید جهانی مقاومت به داروهای ضد میکروبی در اصل هم به بیماران و هم به اقتصاد سلامت کشور صدمه می‌زند.

کد مطلب 1273334

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    نظرات

    • AF ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
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      دانلود ویدئو می خوام در رابطه به مقاومت دارویی

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