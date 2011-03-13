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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۶

محرابیان اعلام کرد:

تشکیل ستاد نوسازی صنعت سنگ

وزیر صنایع و معادن از تشکیل ستاد نوسازی صنعت سنگ خبر داد و گفت: به منظور نوسازی و رفع موانع فعالان صنعت سنگ و سایر صنایع وابسته ، ستادی برای نوسازی و گسترش صنعت سنگ کشور تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان با اشاره به اینکه بیش از 40درصد واحدهای سنگبری کشور در استان اصفهان مستقر هستند، گفت: از همین رو این امکان وجود دارد که محل اصلی این ستاد در استان اصفهان باشد.پ

وی با اشاره به تجربه موفق تشکیل ستاد فولاد و ستاد سیمان که کشور را به طور کامل در تولید سیمان خودکفا کرد، ابراز امیدواری کرد: نتیجه تشکیل ستاد نوسازی صنعت سنگ هم رفع همه موانع و مشکلات فعالان این صنعت باشد.

به گفته محرابیان، هدف از تشکیل این ستاد نیز جلوگیری از خام فروشی سنگ، حل مشکلات فعالان این صنعت و بهره گیری از تکنولوژی های روز و نوسازی صنعت سنگ کشور است.

کد مطلب 1273337

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