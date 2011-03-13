توسعه یافتگی نیازمند توجه به منابع طبیعی است

فرهاد رهبرعصر شنبه با بیان این مطلب در مراسم گرامیداشت روز منابع طبیعی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران اظهار داشت: توسعه پایدار نوعی از توسعه است که نیازهای نسل امروز را ارضاء کرده بدون آنکه فرصت های نسل آینده را با خطر مواجه کند.

وی افزود: این تعریفی است که از میان 70 تعریف موجود از توسعه پایدار وجود دارد که نشان از اهمیت و لزوم توجه به فرصت های نسل آینده که همانا بقاء و سلامت زیست بوم هاست.

این مدیر با طرح سئوالی مبنی بر اینکه چرا علی رغم آنکه هنوز کشور ما در مراحل اولیه توسعه یافتگی است، با مسائل متعدد زیست محیطی مواجه شده است، خاطر نشان کرد: توسعه یافتگی زمانی میسر خواهد شد که این رفاه برگرفته از سرمایه های فیزیکی، انسانی، اجتماعی و طبیعی است بنابراین هیچ کدام از آنها نمی تواند جایگزین دیگری شود.

وی یادآور شد: یکی از عوامل در توسعه یافتگی توجه به منابع طبیعی تجدید شونده است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

حفظ منابع طبیعی نیازمند عزم ملی است

رئیس دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه حفظ منابع طبیعی موجود نیازمند عزم ملی و فرهنگ سازی است، گفت: احترام به طبیعت، حفظ اخلاق و رابطه پیچیده بین طبیعت و انسان بسیار حائز اهمیت است به طوری که در دین مبین اسلام نیز بارها بر روی آن تاکید شده است.

وی افزود: استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته در حوزه حفظ منابع طبیعی، فرهنگ سازی عمیق با مشارکت گسترده مردم و تحقیق در زمینه استفاده بهینه از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست از جمله نکات قابل تاملی است که باید با برنامه ریزیهای اساسی مورد توجه قرار گیرد.

تداخل دستگاهای حوزه منابع طبیعی مشکل زاست

رهبر همچنین با بیان اینکه یکی از اشکالات موجود در این حوزه تداخل فعالیتهای مرتبط با منابع طبیعی است، اظهار داشت: تداخل دستگاههای حوزه منابع طبیعی، تصدی گری های دولتی و عدم پرداختن به مسائل حاکمیتی از جمله چالشهای موجود درابن بخش است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود.

وی افزود: درصورتی که موضوع امور حاکمیتی در خصوص حفاظت از انفال و منابع طبیعی جدی گرفته نشود در آینده با مسائل متعددی مواجه خواهیم شد.

به گفته رئیس دانشگاه تهران این انفال به جای بهره برداری عمومی به محیط زیست های انحصاری تبدیل شده است که با برای آن تدابیر اساسی اتخاذ شود در غیراینصورت تا ده سال دیگر به جز قله دماوند جای دیگری باقی نخواهد ماند که سازمان منابع طبیعی بخواهد از آن حفاظت کند.