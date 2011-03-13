مدیریت بحران مازندران نسبت به وقوع سیل در استان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مدیریت بحران مازندران در این اطلاعیه اعلام کرد: با عنایت به پیش بینی های هواشناسی و وضعیت جوی استان در عصر روز یکشنبه تا سه شنبه مورخ 24 اسفند ماه، تقویت جریانات سرد و مرطوب شمالی سطح زمین و جریانات ناپایدار سطوح میانی جو، ضمن کاهش محسوس دما برشدت بارندگی و وزش باد در استان افزوده خواهد شد.

بر این اساس، بارش در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود.

این اداره کل به تمام شهروندان عزیز و مسافران توصیه کرد: در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان به خصوص در شب و در هنگام بارندگی های شدید با رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن، ‌با کسب اطلاعات از مسیر طی طریق کنند.

مردم اقامت و تردد در بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری خودداری کنند.

ساکنین بومی حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری خودداری کنند.

به تمام نیروهای امدادی و خدماتی توصیه می شود آمادگی لازم جهت هر گونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی همچون گذشته به خصوص در راههای ارتباطی اصلی و فرعی را داشته باشند.

