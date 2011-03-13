35 هزار واحد مسکونی بی دوام در گیلان مقاوم سازی می شود

سیاوش ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقاوم سازی خانه های روستایی در برابر حوادث غیر مترقبه یکی از سیاست های مهم دولت است که از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیری و اجرا می شود.

وی اظهارداشت: این طرح از سال 84 بصورت جدی آغاز شد و تاکنون با احتساب سهمیه سال جاری 70 هزار نفر از این وام بهره مند می شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان گفت: امسال در یک اقدام بی سابقه دولت در 21 هزار و 500 سهمیه به استان اختصاص داد و با تعاون بسیار خوبی که بین بانک و بنیاد مسکن وجود دارد تاکنون 13 هزار نفر به بانکها معرفی و وام خود را دریافت کردند.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که بنیاد مسکن در مقاوم سازی خانه های روستایی فقط تسهیلات پرداخت می کند یا دراجرا هم دخالت دارد، افزود: علاوه بر تسهیلات در اجرا هم دخالت دارد.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه هرخانه مسکونی که ساخته می شود کارشناسان بنیاد مسکن سه بار از این ساختمان بازدید می کنند تا مطابق اصول فنی و رعایت آئین نامه 2800 ساخته شود، اظهارداشت: در حال حاضر 700 مهندس وکاردان در سطح استان برای نظارت در ساخت و ساز با بنیاد همکاری می کنند.

وی ادامه با اشاره به اینکه دولت برای اینکه خانه های مقاوم ساخته شود اعتبار خوبی برای آموزش اختصاص داده است، یادآورشد: تاکنون هزار نفر در سطح روستاهای استان برای ساخت ساختمان اصولی آموزش دیده اند.