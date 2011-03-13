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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۳

راه و ترابری گلستان در حوزه ستاد فجر و اشتغال برتر شد

راه و ترابری گلستان در حوزه ستاد فجر و اشتغال برتر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: اداره کل راه و ترابری گلستان با اجرای برنامه های متنوع و حضور فعال در ستاد دهه فجر سال 89، مقام نخست این ستاد را از بین دستگاههای اجرایی استان بدست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، همچنین این اداره کل در بحث اشتغال نیز در بین دستگاههای اجرایی استان جزو دستگاههای برتر معرفی شد.

اجرای برنامه های متنوع در بخشهای مختلف، برنامه های ورزشی، برپایی نمایشگاه عکس، فیلم، توزیع اقلام تبلیغاتی، تولیدات انتشاراتی، گزارشات خبری و اطلاع رسانی، انسجام در راهپیمایی 22 بهمن، برپایی جشن انقلاب و افتتاح پروژه های استانی از جمله شاخص های انتخاب اداره کل راه و ترابری گلستان به عنوان دستگاه اجرایی برتر در ستاد دهه فجر استان در سال 89 بوده است.
 
در ستاد دهه فجر گلستان 26 کمیته تخصصی، 13 ستاد شهرستانی، 23 ستاد بخش مرکزی و تابعه و 400 ستاد روستایی فعالیت داشتند.
 
سازمان آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی به عنوان دستگاههای دوم و سوم این ستاد شناخته شدند.
                
همچنین از محمد تقی جوان شورابی مدیرکل راه و ترابری گلستان بپاس خدمات ارزنده و بعمل آمده در امر اشتغال در سال 89 تقدیر شد.
 
شایان ذکر است اداره کل راه و ترابری استان گلستان پیش از این و در دهه مبارک فجر سالجاری بمنظور جذب و اشتغالزایی خانواده معزز ایثارگران در استان موفق به کسب مقام برتر شد.
کد مطلب 1273342

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