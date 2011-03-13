بن هدیه بلای جان خانه تئاتر شد!

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای پایانی سال 89 گویا برای اهالی تئاتر بستر اتفاقات عجیب و تأسف آوری است. گویا تنها نباید بر مدیران و مسئولان تئاتری خرده گرفت و هر چه بر سر تئاتر می‌آید را از چشم آن‌ها دید. گویا این مثال که می‌گویند "اول یک سوزن بخودت بزن/ یه جوالدوز به دیگران" در تئاتر ایران به خصوص در این روزهای پایانی سال 89 بسیار صادق است.



گویی مدیران و مسئولان و اهالی تئاتر همه دست در دست هم داده‌اند تا تئاتر روند خوشایندی نداشته باشد! گویا کسی دلش برای تئاتر نمی‌تپد و اگر انگشت شماری هستند که برای تئاتر زندگی می‌کنند و به آن عشق می‌ورزند افراد مطرودی هستند که نه مدیران و مسئولان و نه دیگر اعضای خانواده تئاتر از آن‌ها گریزانند.



برخی از اهالی تئاتر هستند که تعدادشان نیز اندک نیست و چه بسا اکثریت خانواده تئاتر را تشکیل می‌دهند، همواره داعیه حرفه‌ای بودن در تئاتر را دارند و وقتی صحبت از تئاتر می‌شود رنگ و رو سرخ می‌کنند که بر سر تئاتر چه‌ها آمده است. اما این عده هیچگاه به این فکر نمی‌کنند که هدف و منظورشان از حضور در تئاتر چیست.



خانه تئاتر در کلام تنها نهاد صنفی تئاتر است که وظیفه‌اش حفاظت و دفاع از تئاتر و حقوق تئاتر و حقوق اهالی تئاتر است و طی فعالیت خود در سال‌های گذشته افراد بسیاری را هم در قالب انجمن‌های مختلف به عضویت خود در آورده است. هر کدام از اعضای انجمن‌های مختلف خانه تئاتر در مقاطع مختلف در خصوص مشکلات و معضلاتی که برای تئاتر ایجاد شده و به وجود آمده صحبت‌ها و گلایه‌های فراوانی داشته‌اند.



جالب این است که برخی از این افراد در طول سال در خانه تئاتر به عنوان مکانی ثابت و خلوت و گویا تنها برای تفریح و دید و بازدید حضور دارند و به آن سر می‌زنند ولی در عمل هیچ حرکت و اقدامی در جهت حفظ منافع تئاتر و تئاتری‌ها انجام نمی‌دهند. البته نباید حضور برخی دلسوزان به تئاتر و تئاتری‌ها را در خانه تئاتر نادیده گرفت ولی افسوس که تعدادشان در اقلیت است.



اکثریت حاضر در خانه تئاتر که گویا هیچ هدف و منظوری برای رشد و تعالی خانه تئاتر و به طور کل تئاتر ندارند این روزها و در روزهای پایانی سال که بارها و بارها تئاتر و تئاتری مورد فشار قرار گرفته و برنامه ریزی درستی برای تئاتر از سوی مدیران و مسئولان تئاتری صورت نگرفته، کاری می‌کنند که حتی فکر کردن به آن تأسف‌‌آور است.



مجمع سالیانه خانه تئاتر که قرار بود در آن گزارش عملکرد یک سال خانه تئاتر در آن قرائت شود و هیئت مدیره خانه تئاتر برخی موارد را برای اعضای خانه تئاتر تشریح کنند تشکیل نشد. دلیل این امر به حدنصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان در این مجمع بود و دلیل این به حدنصاب نرسیدن هم ترک سالن اصلی مجموعه تئاتر و محل برگزاری مجمع توسط شرکت کنندگان در مجمع بعد از دریافت بن هدیه بوده است!



جای تأسف است که برخی که خود را از اهالی تئاتر می‌دانند، دریافت بن هدیه‌ای ناچیز را به جلسه‌ای که متعلق به خانه تئاتری‌‌هاست ترک می‌کنند و به حتم از تشکیل نشدن مجمع سالیانه هم لذت می‌برند! گویا باید اهالی دلسوز تئاتر و آن‌ها که به حق قلب‌شان برای تئاتر می‌تپد تجدید نظری در روابط و ضوابط میان تئاتری‌ها و خانه تئاتر داشته باشند.



گویا باید فکری جدی به حال تئاتر و اهالی فعال و دلسوز تئاتر شود تا برخی که نام تئاتری‌ بر خود گذاشته‌اند با گرفتن بن هدیه‌ای 20 هزار تومانی مجمع سالیانه تنها نهاد به ظاهر صنفی تئاتر را لغو می‌کنند و باعث استعفای مدیرعامل خانه تئاتر می‌شوند، چنین اقدام تأسف باری را بار دیگر تکرار نکنند.



گویا خانه تئاتر هم باید بر فعالیت و عملکرد خود بازنگری جدی و اساسی داشته باشد تا روزی شاهد این اتفاق نباشد که یک بن هدیه بلای جان خانه تئاتر شود!