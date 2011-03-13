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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

منطقه 8 میزبان مسابقات دارت جانبازان و معلولان تهران

در آستانه فرا رسیدن فصل بهار و گرامیداشت روز شهدا، یک دوره مسابقه دارت ویژه جانبازان و معلولین تهرانی به میزبانی شهرداری منطقه 8 و با حضور رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک جعفریان قائم مقام شهردار منطقه 8 با اعلام این مطلب گفت: این مسابقه با همکاری انجمن دارت معلولین و جانبازان استان تهران روز دوشنبه 23 اسفند ماه جاری در دو بخش نشسته و ایستاده در  بوستان فدک برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را، ایجاد روحیه نشاط و شادابی و ایجاد انگیزه رقابت در میان جانبازان و معلولین عنوان کرد.
 
جعفریان در ادامه به  مناسب سازی معابر شرق تهران جهت تردد آسان جانبازان و معلولین اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 20 هزار متر مربع از پیاده روهای سطح منطقه 8 به همین منظور مناسب سازی شده است.
 
وی افزود: در این طرح با استفاده از تایلهای شیاری در طول مسیر، جهت تردد معلولین جسمی و حرکتی مناسب سازی شد.
کد مطلب 1273346

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