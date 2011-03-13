40 درصد نسخه های دارویی در استان زنجان در انحصار آنتی بیوتیکهاست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم سروری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران 18 تا 24 اسفند را هفته سلامت در استان عنوان کرد و افزود: 33 درصد سرانه سلامت کشور صرف هزینه های های دارویی می شود که بسیاری از بیماری ها نتیجه سوء مصرف داروها که دارو نوعی سم است و عوارض دارد

سروری خاطر نشان کرد : 18 درصد داروها دور ریخته می شود و می توان گفت تعداد اقلام دارو در کشورهای در حال توسعه بین 3 تا 4 قلم در کشورهای توسعه یافته یک قلم است که در استان زنجان این رقم در سال 88 به 2.03درصد است که نسبت به سال 87 اصلاح شده است .

وی همچنین مشکل گرایش پزشکان به تجویز داروها ی خارجی که هیچ تاثیری در روند بهبود بیمار ندارد داروهای قاچاق که بی خاصیت است که در حال حاضر تجارت دارو بزرگترین تجارات در جهان با 6 میلیارد دلار در سال در انحصار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت : در سال گذشته 630 هزار نسخه تجویز شده که در سال جاری به یک میلیون و 200 هزار نسخه تویز شده که متاسفانه از نرم معمول بالاتر است.

هدف از هفته سلامت در استان اطلاع رسانی و جلب مشارکت آحاد مردم و دستگاه های اجرایی زیربط است که به منظور تعمیق و توسعه برنامه های سلامت و ارتقای سلامت در استان انجام می شود و شعار امسال هفته سلامت مقاومت به داروهای ضد میکروبی یک تهدید جهانی است.

وی اظهار داشت : سلامت یک مقوله چند وجهی است و نه تنها سلامت انسانها بلکه مقوله اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه را شامل می شود و مهم ترین رکن در سلامت حفظ و ارقتای آن و پرداختن به آموزش و اطلاع رسانی است به مردم است و از نیازهای حیاتی کشور می باشد لذا توجه و پرداختن به آن در جامعه ضروری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد : رفاه جامعه در گرو سلامت روان و جسم است که توجه به این مقوله سلامت اجتماعی و معنوی را به دنبال دارد که در این راستا باید اطلاع رسانی درست و وسیع در حوزه سلامت در دستور کار باشد .

سروری با اشاره به اینکه بیمارهای های قبل و عروق ، سوانح و تصادفات و سرطان سه عامل اصلی مرگ و میر در کشور است که در یک دهه بعد بیماری های روانی خفیف و دومین علما مرگ و میر خواهد بود .

وی یاد آور شد: آنچه که امروز در معرفی منطقی دارو مشکل آفرین است موارد مرتبط با مردم به شکل نادرست ، وفور داروهای یارانه دار و عرضه دارو در برخی داروخانه ها ، عدم دقت و توجه پزشک در تجویز تعداد و اقلام دارو وجود دارد که برخی یا به طور نامنظم و برخی بدون تجویز پزشک دارو مصرف می کنند.