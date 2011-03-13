96 هزار نفر ساعت آموزش فناوری اطلاعات در گرگان ارائه شد

رحمت الله کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این تعداد در دوره های مختلف مهارتهای رایانه را فرا گرفته اند.

وی اظهار داشت: میزان ساعت آموزش برگزار شده در سالجاری مرکز بالاتر از سقف تعهد سال 1389 بوده است.

کیانی درباره تعهدات و دوره های آموزشی اجرا شده در مرکز گفت: اجرای این تعهدات آموزشی در رشته های مختلفی مانند تکنیسین عمومی شبکه های کامپیوتری، تکنیسین عمومی امنیت شبکه های کامپیوتری، تکنیسین ـ SAFEـETABS، مسئول فروش، کارشناس امور اداری، مدیر حسابداری مالی، SQLSERVER ـ VB.DATNEـ PHP بیسیم و ... بوده است.



وی افزود: بر اساس تعهدات آموزشی سال 1390 و بر اساس نیازسنجی صورت پذیرفته رشته های اتوکد، تری دی مکس و ... از جمله رشته های جدیدی هستند که برای سال 1390در نظر گرفته شده است.

شهرستان گرگان 405 هزار نفر جمعیت دارد.