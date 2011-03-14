خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: ارسطو دانشمندی بود که از تفکر و تحلیل و تأمل لذت می‏برد. به عنوان مردی حساس درخاطره‎ها مانده است. داستانهایی که از شخصیت وی نقل شده از او تصویر شوهر، پدر و دوستی خونگرم و مهربان را ترسیم می‎کند.

نویسنده درباره ارسطو و اندیشه او می‎نویسد: ارسطو درست می‏اندیشد که می‎گفت نیرویی وجود دارد که چیزها را به سمت پایین می‎کشد. با این حال، او آن را به ستارگان و سیارات مربوط نمی‏دانست، زیرا اعتقاد داشت که آنها کاملاً متفاوت با کره زمین عمل می‎کنند. امروز می‏دانیم که هرچیزی که جرم دارد دارای جاذبه است و به این ترتیب خارج از زمین نیز جاذبه وجود دارد.

آثار باقیمانده ارسطو بالغ بر سی جلد می‎شوند که بیش از دوهزار صفحه چاپی را تشکیل می‏دهند.اینها فقط بخشی از 170 اثری هستند که او در طول زندگی‎اش نوشته است. گروهی از آنها را به صورت محاوره منتشر کرد گروهی را هرگز به قصد انتشار ننوشت بلکه یادداشتها و مجموعه‎هایی بعنوان درسگفتارهایش بودند. تنها بخشی از محاورات او باقی مانده اما چندین مجلد از یادداشتهای درسگفتارهایش تا امروز حفظ شده‌اند.

لابلای درختان، زندگی در آتن باستان، زندگی دردربار شاه،کاوش درجهان طبیعت، بازگشت به یونان ، اندیشیدن درباره اندیشیدن، زمین زیر پا و آسمان بالای سر، درباره درست و نادرست و تأثیر ارسطو 9 فصل این کتاب را تشکیل می‎دهند.

گاهشمار، زندگی ارسطو دریک نگاه، منابعی برای مطالعه بیشتر، شرح اصطلاحات، یادداشتها ،کتابشناسی برگزیده و همچنین نمایه در آخر این کتاب آمده است.