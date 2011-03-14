خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: ارسطو دانشمندی بود که از تفکر و تحلیل و تأمل لذت میبرد. به عنوان مردی حساس درخاطرهها مانده است. داستانهایی که از شخصیت وی نقل شده از او تصویر شوهر، پدر و دوستی خونگرم و مهربان را ترسیم میکند.
نویسنده درباره ارسطو و اندیشه او مینویسد: ارسطو درست میاندیشد که میگفت نیرویی وجود دارد که چیزها را به سمت پایین میکشد. با این حال، او آن را به ستارگان و سیارات مربوط نمیدانست، زیرا اعتقاد داشت که آنها کاملاً متفاوت با کره زمین عمل میکنند. امروز میدانیم که هرچیزی که جرم دارد دارای جاذبه است و به این ترتیب خارج از زمین نیز جاذبه وجود دارد.
آثار باقیمانده ارسطو بالغ بر سی جلد میشوند که بیش از دوهزار صفحه چاپی را تشکیل میدهند.اینها فقط بخشی از 170 اثری هستند که او در طول زندگیاش نوشته است. گروهی از آنها را به صورت محاوره منتشر کرد گروهی را هرگز به قصد انتشار ننوشت بلکه یادداشتها و مجموعههایی بعنوان درسگفتارهایش بودند. تنها بخشی از محاورات او باقی مانده اما چندین مجلد از یادداشتهای درسگفتارهایش تا امروز حفظ شدهاند.
لابلای درختان، زندگی در آتن باستان، زندگی دردربار شاه،کاوش درجهان طبیعت، بازگشت به یونان ، اندیشیدن درباره اندیشیدن، زمین زیر پا و آسمان بالای سر، درباره درست و نادرست و تأثیر ارسطو 9 فصل این کتاب را تشکیل میدهند.
گاهشمار، زندگی ارسطو دریک نگاه، منابعی برای مطالعه بیشتر، شرح اصطلاحات، یادداشتها ،کتابشناسی برگزیده و همچنین نمایه در آخر این کتاب آمده است.
نظر شما