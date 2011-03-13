ناظرین ذبح شرعی پاسدار اطمینان مردم در زمینه حلال بودن فرآورده ها ی دامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمد باقر لیاقتی ظهر یکشنبه در گردهمایی ناظرین ذبح شرعی کشتارگاه های استان و مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه در مدیریت جهادکشاورزی استان خراسان رضوی گفت: وظیفه دولت و نظام اسلامی است که غذای سالم و حلال را در اختیار مردم قرار دهند و این نکته از نخستین روزهای پس از انقلاب مورد توجه قرار گرفت و ماحصل آن تصویب قانون صید و ذبح شرعی توسط مجلس و ابلاغ آن توسط دولت بود.

لیاقتی خاطر نشان ساخت: بیش از 400 ناظر در سراسر کشور در کشتارگاه های دام و طیور فعالیت می کنند که رسالت بزرگی بردوش دارند بویژه آنکه با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده به عنوان ضابط قضایی نیز از این پس شناخته شده و قادر به اعمال محدودیت ها در جهت پیش گیری از تخلفات هستند.

مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی نیز در ادامه این گردهمایی اظهار داشت: حدود 7 تا 8 درصد دام و طیور کشور در خراسان رضوی است و این وظیفه سنگینی را بر دوش دامپزشکی استان در جهت نیل به اهداف سازمانی و ارتقای بهداشت عمومی قرار داده است.

ناصر مرگان ازغدی مبارزه با بیماری های دامی و نظارت بر سلامت فرآورده های خام دامی را از جمله وظایف خطیر و حساس دامپزشکی دانست و افزود: هرگونه تعلل و سستی در انجام آنها عواقب جبران ناپذیری را متوجه بخش های بهداشتی و اقتصادی جامعه می کند.

وی با بیان اینکه رسالت دفاتر نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی نظارت بر سلامت و حلالیت محصولات کشتارگاهی است، افزود: در صورتیکه نظارت بر ذبح در این مکان ها کامل صورت گیرد نظارت های بهداشتی هم می تواند در دل آنها پدیدار شود، زیرا اصل نظارت بر ذبح شرعی بر حلال بودن و پاک بودن استوار است که همین امر نیزدر اولویت نظارت های بهداشتی قرار دارد.

مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی گفت: نکات بهداشتی در کشتارگاه های دام و طیور در مراحل قبل و بعد از کشتار انجام می شود و در این راستا آزمایشگاه های تشخیص دامپزشکی نیز به عنوان پشتوانه ای مطمئن در جهت سلامت و حلال بودن محصولات و فرآورده های خام دامی مشغول به فعالیت هستند.