میزان احتمال وقوع سونامی در سواحل ایران/ سونامیها دوره بازگشت دارند

دکتر وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سونامی ژاپن بر روی جریانهای کشور اثری نداشته است، افزود: سونامی ژاپن در اقیانوس آرام اتفاق افتاده است و از جریانهای سونامی ایران که در اقیانوس هند واقع شده است، فاصله زیادی دارد و تاثیری بر روی سواحل ما نداشته است.

وی در عین حال تاکید کرد: سونامی ژاپن می تواند هشداری برای ما باشد تا مسئولان به آن توجه داشته باشند، چرا که زمانی که سونامی اتفاق می افتد فرصت برای امداد رسانی و هشدار کم است و این امر زمانی که به کانون گسل نزدیک باشیم مشکلات ما را مضاعف می کند.



رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با تاکید بر اینکه سواحل ایران به کانون گسل دریایی مگران نزدیک است، خاطر نشان کرد: گسل مکران که در دریای عمان قرار دارد تنها حدود 100 کیلومتر تا سواحل ما فاصله دارد و اگر این گسل فعال شود حوادثی مشابه آن چیزی که در ژاپن اتفاق افتاد برای ایران هم رخ خواهد داد.



وی ادامه داد: در صورت فعال شدن گسل مکران امواج ظرف 15 دقیقه تا 30 دقیقه به سواحل ما می رسند و ضایعاتی مانند ژاپن و اندونزی به بار می آورد.



چگینی جلوگیری از فجایع سونامی در کشور را در گروی راه اندازی مرکز هشدار سونامی دانست و یاداور شد: ایجاد مرکز سونامی که بتواند به سرعت عمل کند در کنار ارائه آموزشهای عمومی به مردم و فراهم آوردن وسایل ارتباطی می تواند ما را در کاهش تلفات ناشی از سونامی کمک کند.



وضعیت گسل مکران



رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی به تشریح آخرین وضعیت گسل مکران اشاره کرد و ادامه داد: مکران گسلی است که در دریای عمان وجود دارد و حدود 900 کیلومتر طول دارد که به موازات سواحل کشور ما "ایران" و "عمان" کشیده شده است.



وی اضافه کرد: این گسل در سال 1945 میلادی فعال شده به گونه ای که در پاکستان صدها هزار کشته برجای گذاشته است. البته 80 تا 90 سال قبل از سال 1945 (1855 تا 1865) نیز این گسل فعال شد.



چگینی یاداور شد: با توجه به گسترش شهرها و مناطق شهری و سواحل اگر این گسل فعال شود میزان خسارت به مراتب بیش از گذشته خواهد بود از این رو با توجه اینکه ما نمی دانیم این گسل چه زمانی فعال می شود لازم است تا زودتر سامانه سونامی راه اندازی و فعال شود.



وی با تاکید بر اینکه جریانهای سونامی دارای دوره بازگشت هستند، اظهار داشت: آخرین سونامی کشور در سال 1945 میلادی یعنی 65 سال پیش اتفاق افتاده است و باید تاکید شود که قطعا این جریانها دارای دوره بازگشت هستند و احتمال فعالیت مجدد آن وجود دارد.



راه اندازی سامانه هشدار سونامی در هاله ای از ابهام



چگینی در ادامه به با انتقاد از عدم پیگیری مسئولان از راه اندازی این سامانه به مهر گفت: علی رغم پیگیریهایی که از طریق ریاست جمهوری و وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی صورت گرفت ولی تاکنون وزارت کشور بودجه لازم برای راه اندازی این سامانه در نظر نگرفته است و تا زمانی که اختصاص پیدا نکند نمی توان انتظار داشت که تلفات ناشی از سونامی را کاهش داد.