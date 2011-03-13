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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۶

دانشگاه چمران میزبان سه هزار نفر از راهیان نور است

دانشگاه چمران میزبان سه هزار نفر از راهیان نور است

اهواز - خبرگزاری مهر: دانشگاه شهید چمران اهواز همچون سالهای گذشته میزبان بیش از سه هزار زائر در قالب کاروانهای راهیان نور است.

دبیر ستاد راهیان نور دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز  اظهار داشت: امکانات فیزیکی اعم از خوابگاه ها، سالنهای آمفی تئاتر، زمینهای ورزشی و ... طبق برنامه ریزی در اختیار کاروانهای راهیان نور قرار می گیرد.

محمد راضی جلالی افزود: مجتمع خوابگاه‌ خواهران برای کاروانهای زن و خوابگاه های برادران ویژه استقرار کاروانهای آقایان در نظر گرفته شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: این دانشگاه از ماه های گذشته در مکاتباتی آمادگی خود را برای پذیرش و اسکان کاروانهای راهیان نور ویژه اساتید دانشگاه ها اعلام کرده و تاکنون متقاضیان قابل توجهی از دانشگاه ها برنامه حضور خود را در خوزستان و استقرار در دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام کرده اند.

راضی جلالی ادامه داد: پذیرش کاروانهای راهیان نور ویژه اساتید دانشگاه های سراسر کشور برعهده دانشگاه شهید چمران است اما تا حد امکان، کاروانهای راهیان نور دانشجویی و حتی کاروان راهیان نور آزاد را هم پذیرش می کنیم.

وی درباره زمان حضور کاروان ها در خوابگاه های دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: بلوکهای خوابگاهی از 25 اسفند تا 12 فروردین در اختیار کاروانهای راهیان نور قرار دارد.

راضی جلالی تصریح کرد: در مدت حضور کاروانهای راهیان نور در خوزستان و شهر اهواز، کلاسها و دوره هایی از سوی ستاد مرکزی راهیان نور برای زائران پیش بینی شده که دانشگاه اماکن فیزیکی موردنیاز برای برگزاری این برنامه ها را در اختیار آنها قرار می دهد.
کد مطلب 1273361

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