دانشگاه چمران میزبان سه هزار نفر از راهیان نور است

دبیر ستاد راهیان نور دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: امکانات فیزیکی اعم از خوابگاه ها، سالنهای آمفی تئاتر، زمینهای ورزشی و ... طبق برنامه ریزی در اختیار کاروانهای راهیان نور قرار می گیرد.
محمد راضی جلالی افزود: مجتمع خوابگاه خواهران برای کاروانهای زن و خوابگاه های برادران ویژه استقرار کاروانهای آقایان در نظر گرفته شده است.
معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: این دانشگاه از ماه های گذشته در مکاتباتی آمادگی خود را برای پذیرش و اسکان کاروانهای راهیان نور ویژه اساتید دانشگاه ها اعلام کرده و تاکنون متقاضیان قابل توجهی از دانشگاه ها برنامه حضور خود را در خوزستان و استقرار در دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام کرده اند.
راضی جلالی ادامه داد: پذیرش کاروانهای راهیان نور ویژه اساتید دانشگاه های سراسر کشور برعهده دانشگاه شهید چمران است اما تا حد امکان، کاروانهای راهیان نور دانشجویی و حتی کاروان راهیان نور آزاد را هم پذیرش می کنیم.
وی درباره زمان حضور کاروان ها در خوابگاه های دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: بلوکهای خوابگاهی از 25 اسفند تا 12 فروردین در اختیار کاروانهای راهیان نور قرار دارد.
راضی جلالی تصریح کرد: در مدت حضور کاروانهای راهیان نور در خوزستان و شهر اهواز، کلاسها و دوره هایی از سوی ستاد مرکزی راهیان نور برای زائران پیش بینی شده که دانشگاه اماکن فیزیکی موردنیاز برای برگزاری این برنامه ها را در اختیار آنها قرار می دهد.
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