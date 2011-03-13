  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

ابوالحسن داودی:

تولید بازی‌های رایانه‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری دولت است

تولید بازی‌های رایانه‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری دولت است

یک کارگردان سینما تاکید کرد، برای تولید بازی‌های رایانه‌ای با اقتباس از فیلم‌های سینمایی باید آثار با کیفیت در کشور تولید شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن داودی گفت: یکی دیگر از دلایلی که هنوز ارتباط خوبی میان دو حوزه بازی‌های رایانه‌ای و سینما برقرار نشده، این است که متولیان و افرادی که در این دو حوزه فعالیت دارند، ارتباط و اطلاعات مناسبی از حوزه‌های یکدیگر ندارند و اغلب ناآشنا هستند.

کارگردان و فیلمنامه‌نویس فیلم سینمایی "جیب‌برها به بهشت نمی‌روند" در ادامه با بیان اینکه تعامل دو حوزه سینما و بازی‌های رایانه‌ای نیازمند حمایت‌های دولت و بودجه مناسب است، گفت: یکی از دلایلی که بسیاری از اهالی سینما به فکر ورود به حوزه بازی‌های رایانه‌ای نمی‌افتند، بحث اقتصادی این مساله است که اگر سودآور باشد و نگرانی‌های مالی تهیه‌کنندگان رفع شود، ورود سینما به عرصه بازی‌های رایانه‌ای آسان‌تر خواهد بود.

این کارگردان سینما افزود: البته فعالان حوزه بازی‌های رایانه‌ای باید در برقراری این تعامل گام بردارند و در تولید بازی‌های رایانه‌ای می‌توانند از کمک و مشاوره کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان بهره ببرند.

وی ادامه داد: همچنین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان متولی بخش بازی و گیم در کشور می‌تواند با برگزاری گردهمایی‌های دوستانه و حتی علمی، نحوه برقراری تعامل میان دو حوزه سینما و بازی را بررسی کند. به طور حتم با ایجاد تعامل میان دو حوزه بازی‌های رایانه‌ای و سینما، نه تنها محتوا بلکه اقتصاد سینمای ایران دگرگون می‌شود و می‌تواند اثرات مثبتی بر یکدیگر داشته باشند.

نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران ششم تا 10 اردیبهشت سال آینده در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1273363

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها