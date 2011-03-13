به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن داودی گفت: یکی دیگر از دلایلی که هنوز ارتباط خوبی میان دو حوزه بازی‌های رایانه‌ای و سینما برقرار نشده، این است که متولیان و افرادی که در این دو حوزه فعالیت دارند، ارتباط و اطلاعات مناسبی از حوزه‌های یکدیگر ندارند و اغلب ناآشنا هستند.

کارگردان و فیلمنامه‌نویس فیلم سینمایی "جیب‌برها به بهشت نمی‌روند" در ادامه با بیان اینکه تعامل دو حوزه سینما و بازی‌های رایانه‌ای نیازمند حمایت‌های دولت و بودجه مناسب است، گفت: یکی از دلایلی که بسیاری از اهالی سینما به فکر ورود به حوزه بازی‌های رایانه‌ای نمی‌افتند، بحث اقتصادی این مساله است که اگر سودآور باشد و نگرانی‌های مالی تهیه‌کنندگان رفع شود، ورود سینما به عرصه بازی‌های رایانه‌ای آسان‌تر خواهد بود.

این کارگردان سینما افزود: البته فعالان حوزه بازی‌های رایانه‌ای باید در برقراری این تعامل گام بردارند و در تولید بازی‌های رایانه‌ای می‌توانند از کمک و مشاوره کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان بهره ببرند.

وی ادامه داد: همچنین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان متولی بخش بازی و گیم در کشور می‌تواند با برگزاری گردهمایی‌های دوستانه و حتی علمی، نحوه برقراری تعامل میان دو حوزه سینما و بازی را بررسی کند. به طور حتم با ایجاد تعامل میان دو حوزه بازی‌های رایانه‌ای و سینما، نه تنها محتوا بلکه اقتصاد سینمای ایران دگرگون می‌شود و می‌تواند اثرات مثبتی بر یکدیگر داشته باشند.

نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران ششم تا 10 اردیبهشت سال آینده در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.