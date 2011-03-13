یزد آمادگی کامل برای استقبال از مهمانان نوروزی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عزیزالله سیفی در حاشیه نهمین سفر رسانه‌ ای خبرنگاران استان یزد به شهرستانهای استان در نشستی خبری اظهار داشت: تمام هتل ‌ها، مسافرخانه‌ ها، پارکها، آثار تاریخی، فضاهای گردشگری و سطح شهر همچنین امکانات رفاهی برای ورود مهمانان نوروزی به استان یزد آماده‌ سازی شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از پنج میلیون مسافر به استان یزد سفر کردند، افزود: این سفرها به طور قطع در سال جدید افزایش خواهد یافت.

فرماندار یزد در بخش دیگری از این نشست با اشاره به ارتقای کیفیت نان پس از هدفمند شدن یارانه‌ها عنوان کرد: مشکلات، تخلفات و ارتقای کیفیت نان را در مرکز استان یزد با جدیت پیگیر هستیم و تاکنون نیز یک نانوایی متخلف پلمپ و یک کارخانه تولید آرد، مبلغ 40 میلیون تومان جریمه شده است.

وی با تاکید بر اینکه هم‌ اکنون مشکلی در بخش نان در یزد نداریم، عنوان کرد: در کل استان یزد قبل از هدفمندی یارانه‌ ها، هزار و 100 واحد نانوایی یارانه ‌پز و 278 آزادپز وجود داشت که مردم نان مصرفی خود را به میزان هشت هزار تن از یارانه ‌پزها و دو هزار تن از آزادپزها تهیه می‌ کردند.

مصرف ماهانه نان مردم یزد حدود دو تن کاهش یافته است

سیفی ادامه داد: پس از هدفمند شدن یارانه‌ ها، مصرف ماهانه مردم به شش هزار و 400 تن رسیده است که این امر حالی از ارتقای کیفیت نان در سطح استان به ویژه شهرستان یزد است.

سیفی همچنین با اشاره به وضیت کوره ‌های آجرپزی پس از هدفمندی یارانه ‌ها نیز عنوان کرد: کوره ‌های دستی به دلیل مصرف سوخت بالا برای تولید آجر توجیه اقتصادی ندارند زیرا به ازای هر 120 لیتر مصرف سوخت تنها یک تن تولید دارند.

وی همچنین یادآور شد: بسیاری از کوره‌ ها نیز به دلیل آلودگی هوا خود به خود به سمت تعطیلی می‌روند.

سیفی خاطرنشان کرد: اگر کوره‌ های دستی با یکدیگر تجمیع شوند، مجوز کوره فشاری به آنها ارائه می‌ شود که با این اقدام هم میزان تولید آنها افزایش می‌ یابد و هم در مصرف سوخت صرفه ‌جویی می‌ شود.

کوره های آجرپزی به خارج از شهر منتقل می شوند

وی یادآور شد: در جاده یزد - بافق، 600 هکتار زمین پیش‌ بینی شده که مطالعات انجام شده و توسط سازمان محیط زیست کشور در دست بررسی است که در صورت تایید این سازمان به کوره‌ها واگذار می ‌شود.

فرماندار یزد با بیان اینکه آمار دقیقی از شاغلان بخش کوره ها در دست نیست، عنوان کرد: بیشترین شاغلان کوره های آجرپزی اتباع افغانی هستند.

سیفی همچنین با اشاره به آمار اتباع بیگانه در استان یزد خاطرنشان کرد: در کل استان یک میلیون نفری یزد در مجموع 50 هزار تبعه افغانی مجاز و غیرمجاز زندگی می‌ کنند.

وی افزود: تلاش شده تا از تمامی اتباع بیگانه غیرمجاز ثبت نام شود و هم اکنون نیز آمار آنها در حال تکمیل است.

خبرنگاران در پایان این نشست دو ساعته از پروژه های در دست اجرای یزد بازدید کردند.