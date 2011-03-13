حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار در ارتباط با آخرین مهلت ثبت نام در نخستین آزمون کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه علمی کاربردی گفت: مهلت ثبت نام در این آزمون تا ساعت 24 چهارشنبه 25 اسفندماه ادامه دارد و داوطلبان می توانند نسبت به ثبت نام اینترنتی خود از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند.

به گزارش مهر، داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا داشتن مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش برای شرکت در این آزمون اجباری است.



داوطلبان می توانند برحسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرک کاردانی یا فوق دیپلم خود و براساس علاقمندی به هریک از رشته‌های تحصیلی در این آزمون ثبت نام و نسبت به انتخاب رشته مبادرت کنند.



بدیهی است در صورتی که داوطلب در رشته غیرمرتبط با رشته دوره کاردانی خود قبول شود، می‌بایست پس از قبولی، طبق ضوابط آموزشی دروس پیش نیاز را انتخاب و با موفقیت طی کند.



هیچ دانشجویی مجاز نیست همزمان در دو رشته یا دو مقطع در موسسه های دولتی و یا غیردولتی تحصیل کند در صورت تخلف طبق آیین نامه انضباطی دانشجویان با وی رفتار خواهد شد.