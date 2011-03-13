تیم واترپلوی جوانان از ابتدای سال جدید به اردو می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی مربیان تیم واترپلوی جوانان 63 ورزشکار به اردو دعوت شده اند که باید راس ساعت 14 روز پنجم فروردین ماه در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران حضور پیدا کنند.

اسامی بازیکنان واترپلوی مدعو به تیم جوانان به شرح زیر است:

امیر امیری و احسان یوسفی هفسنجانی از هرمزگان، علیرضا کرمی، سیدعلی طاهریان، امین ایزد، اصلان جمالی فرد، سینا نریمان، امیر رفیعی و سهند بختیاری منش از فارس، جواد صلواتی، مهیار رحمانی و دانیال فیاض از خراسان رضوی، علی محمد گهرویی، مرتضی مبارک، محمود غلام نژاد، رضا شیخی قلعه سردی و حسین بیت هادی از خوزستان، مسعود احمدی، امیررضا احسانی، رامتین اوسطی، حامد ملک خانبانان، سالار مظاهریان، مهران باقری، امیرحسین پای بست، عطاالله برخوردی و ارشیا نیکوسیر از تهران، آرش شادپور رودلکی، محمد سالمی، رضوان وقاری و مرتضی شاکری از گیلان، فرشید مردانی، علی خالدی تبار، نیما جمشیدی آوری، رضا پرهون و سپهر ابوعلی زاده از کهگیلویه و بویراحمد، نیما شهبازی، علیرضا مقدم، هادی محمدی، امیر حنیفی، امیرحسین رحمانی، حمیدرضا قربانی، امیرحسین کبیری و سالار عمولر از زنجان، آرش سهرابی، احسان فلاحتی، محسن آقااسماعیلی، بردیا خشایاری و آرمان ابراهیمی از اصفهان، امیر موحدی پاکچین، میلاد توپچی باشی، مجتبی نازی قشلو و یاسر عبدی از آذربایجان شرقی، علیرضا عبدی و علیرضا کمیجانی از مرکزی، محمدمهدی حیدری، محمدرضا دایی چی، سراج صفایی پور، سعید اکبری، داود بربندی و مهرداد احمدیانی از کرمانشاه و ابوالفضل جعفری، امیررضا قاضی پور و عارف نجفی از البرز نفراتی هستند که به اردوی تیم ملی واترپلوی زیر 17 سال دعوت شده اند.

