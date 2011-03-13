به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه این انجمن آمده است: "ایرج افشار ایران را دوست داشت، به ایران عشق می ورزید، برای ایران قلم را به خدمت می‌گرفت و به همین دلیل ایرانشناسی را ارج می‌نهاد".

در ادامه بیانیه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران چنین آمده است: "ایرج افشار ایران شناس فرزانه بود، کتاب را دوست داشت، به کتاب عشق می ورزید، برای کتاب قلم را به خدمت می‌گرفت و به همین دلیل کتابشناسی را ارج می‌نهاد. او کتابشناسی فرزانه بود و عمری را - بیش از هفتاد سال - در خدمت فرهنگ و ادب و علم و تاریخ و مطبوعات فرهنگی و مدیریت کتابخانه‌ها و برپایی کاخ‌های ماندگار و پایدار فرهنگی سپری کرد و لحظه‌ای از تلاش باز نایستاد و آسودگی را در بهره‌گیری از لحظه لحظه عمر جستجو می‌کرد و اینهمه به دور از قیل و مقال معرکه".

بیانیه تسلیت این انجمن ادامه می‌دهد: "استاد هرگز خودنمایی را بر نمی تابید، دل به ایران و فرهنگ سپرده بود و برای دیدار این یار عاشقانه سراسر ایران درنوردید و جزء جزء آن را توتیای چشم. تالیف، تصحیح، ترجمه حدود 300 اثر ماندگار و نگارش 3000 مقاله و مطالب بی بدیل، بنیانگذاری و اداره چندین نشریه فرهنگمدار، تاسیس و اداره کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، مدیریت کتابخانه ملی ایران، تدریس و راهنمایی دانشگاهی از جمله فعالیت های این استاد ارجمند بود".

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ضمن عرض تسلیت به جامعه فرهنگی ایران و خانواده محترم و فرهنگدوست افشار یزدی، یاد و خاطره استاد ایرج افشار را گرامی داشته است.

