عباس ابوالفتحیان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی دوبی با اشاره به اینکه نخستین بار است که در این نمایشگاه حضور می یابد، گفت: هزینه های بالای حضوردر نمایشگاه باعث شده بود که تاکنون به طور مستقل در نمایشگاه حضور پیدا نکنم ولی امسال به این دلیل که شرکت های ایرانی حضور گروهی دارند این امکان فراهم شد که حضور یابم.



وی ادامه داد: در این دوره از نمایشگاه، اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ پاویون ویژه ای را در اختیار دارد که این فضا را در اختیار چندین شرکت ایرانی قرار داده است و این امر فرصتی را ایجاد کرده تا هزینه ها برای هر شرکت کننده پایین بیاید.



مدیر عامل شرکت هنر گرافیک قائم با تاکید بر اینکه همکاری مشترک منافع بیشتری را حاصل می کند، بیان کرد: چنین حرکت‌هایی می تواند در دیگر نمایشگاه های بین المللی هم برای حضور گسترده ایران، الگو قرار گیرد.



ابوالفتحیان افزود: البته ما در حوزه چاپ پیش از این هم تجربه چندین حضور بین المللی از جمله نمایشگاه دوسلدورف آلمان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و بازدید از صنایع چاپ تاجیکستان را داشته ایم که این حضورها همگی تجربه های خوبی برای صنعت چاپ کشور است.



وی حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی دوبی را برای ایران مفید ارزیابی کرده و تاکید کرد: نمایشگاه دوبی با سابقه 10 ساله برپایی به اعتبار خوبی دست یافته و حضور کشورها و شرکت های معتبر جهانی نیز موید این مساله است. حضور ایران در کنار دیگر کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی می تواند تجربه های خوبی برایمان به ارمغان آورد.



عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ اضافه کرد: حضور در نمایشگاه ها برای صنعت چاپ ایران مهم است چراکه برای شرکت در دیگر نمایشگاه ها حضور در عرصه های جهانی پیشین مورد توجه قرار می گیرد. شرکت هایی که در نمایشگاه ها معتبر جهانی حضور فعال دارند غالبا برای شرکت در نمایشگاه های آتی دعوت می شوند.



ابوالفتحیان با اشاره به اینکه حضور ایران در نمایشگاه دوبی برای برگزارکنندگان هم اهمیت داشت، توضیح داد: گرچه ما وقتی اعلام حضور کردیم که بخشی از فضای نمایشگاهی طراحی شده بود ولی دست اندرکاران نمایشگاه با تغییراتی در غرفه‌بندی‌ها، فضای خوبی را در اختیار ما قرار دادند.



وی همچنین ابراز امیدواری کرد که شرکت در این نمایشگاه ، بابی را برای تعامل بیشتر صنعتگران حوزه چاپ کشور با دیگر کشورها بگشاید.



این فعال امور چاپ در پایان گفت: نمایشگاه دوبی به دلیل اینکه در تقویم زمانی ما در هفته پایانی سال قرار دارد چندان زمان خوبی برای حضور همه شرکت های فعال را ایجاد نمی کند و تعدادی از شرکت ها که می خواستند در نمایشگاه باشند، موفق به حضور نشدند.

دهمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی دبی از فردا یکشنبه 23 اسفند ماه در دوبی آغاز می شود و تا بیست‌ و هفتم این ماه ادامه دارد.



