430 میلیون دلار کالا از خراسان رضوی به افغانستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر یکشنبه در حاشیه دیدار با استاندار هرات در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب اظهار داشت: بیش از 100 سال است که مرز رسمی دوغارون میان خراسان رضوی و استان هرات افغانستان فعال است و تمامی صادرات به افغانستان از این مرز صورت می پذیرد.

وی افزود: با توجه به نیاز افغانستان به محصولات ایران و اهتمام دو استان بر توسعه روابط اقصادی، باید از این ظرفیت در جهت توسعه مناسبات و افزایش صادرات استفاده کرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: طی سال جاری 430 میلیون دلار صادرات به افغانستان داشته ایم که اکثر آن به هرات به عنوان یکی از استان های بزرگ این کشور بوده است.

صلاحی با اشاره به مزیت های اقتصادی هرات در زمینه تولید گوشت، میوه و خشکبار تصریح کرد: می توان از این مزیت در جهت واردات محصولات با کیفیت به خراسان رضوی بهره برد.

وی با اشاره به مشترکات فرهنگی فراوان بین خراسان رضوی و هرات خاطر نشان کرد: باید مناسبات فرهنگی میان دو استان را گسترش داده و با برگزاری هفته فرهنگی در هرات از تبادل آرا و نظرات میان دانشمندان و متفکران دو کشور استفاده کرد.



وی تاکید کرد: تسهیل و تسریع در صدور مجوز تردد برای اتباع افغانستان که جهت درمان به استان سفر می کنند از جمله اقدامات مورد توافق با طرف افغان است.

