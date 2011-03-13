به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "و خدا پاسخ داد" برای گروه سنی "د" منتشر شده و داستانی از زندگی پیامبر اکرم (ص) را شامل میشود.
موضوع داستان کتاب مربوط به یکی از جنگهای پیامبر(ص) و شخصیت و تاثیر منافقان بر جامعه اسلامی است. در این داستان درباره عبدالله ابن ابی سرگروه منافقان مدینه با لحن متناسب با گروه سنی کودکان و نوجوانان صحبت میشود. تصویرگری کتاب نیز به عهده امیر نساجی بوده است.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم: "دوباره همان تعصب قومی و قبیلهای که پیامبر سالها برای از میان بردنش کوشیده بود. دوباره همان جهلی که سالها مردم عرب را عقبمانده و مهجور کرده بود.دوباره نامسلمانی، دوباره خودخواهی و خودپرستی، دوباره برادر نبودن، برابر نبودن، انسان نبودن و کشتن یکدیگر برای اتفاقی بیاهمیت؛ برخورد دو دلو در چاه.
زید در آن لحظه نمیدانست بخندد یا گریه کند. و لحظه بعد، هنگامی که چشمش به صورت نگران و خسته پیامبر افتاد، دلش پر از اشک شد. با گامهای تند به سوی آن جمع رفت، ولی او ... که نوجوانی بینام و نشان بود چه میتوانست بکند. فقط خدا را صدا کرد."
"و خدا پاسخ داد" با 28 صفحه، شمارگان 15000 نسخه و قیمت 1400 تومان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بازار نشر عرضه شده است.
نظر شما