داوری جشنواره "آیات اسمانی" پایان گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل درخشنده گفت: در فرصت اعلام شده جشنواره در مجموع 193 داستان از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که این آثار در 6 مرحله داوری شدند.

وی افزود: در مرحله اول تمامی آثار توسط هیئت داوران مطالعه و از 193 اثر، 150 اثر به مرحله دوم را یافتند.

درخشنده در خصوص نحوه داوری آثار از مرحله دوم به بعد گفت: داوری را به گونه‌ای انجام دادیم که هیچ‌گونه سلیقه شخصی در انتخاب آثار دخالت نداشته باشد.

دبیر هیئت داوران این جشنواره در توضیح نحوه داوری گفت: ابتدا فرمی ده سوالی با توجه به محتوای جشنواره طراحی شد و سپس در هر مرحله تعدادی از آثار به همراه نویسندگان داستانها در محل داوری آثار حضور داشتند. هر نویسنده داستان خود را قرائت می‌کرد و سایر شرکت کنندگان به داستان او امتیاز می دادند. در این شیوه داوری، هر شرکت کننده علاوه بر یک داوطلب شرکت در مسابقه، یکی از داوران این جشنواره نیز محسوب می شد.

درخشنده تناسب فکر اولیه با آیه شریفه انتخابی جهت نگارش داستان، تناسب فکر اولیه با زاویه دید، ویژگی‌های دیالوگ در داستان، درون مایه داستان متناسب با پیام داستان و ابتکار و خلاقیت در برداشت درست از آیه شریفه را از محورهای اصلی داوری آثار ذکر کرد.

وی با بیان اینکه 60 داستان به عنوان داستانهای برتر انتخاب شدند گفت: داستانهای انتخابی این جشنواره در کتابی با عنوان" مجموعه داستانهای کوتاه آیات آسمانی" چاپ خواهد شد.

درخشنده افزود: مراسم اختتامیه این جشنواره همراه با رونمایی از کتاب، بهار سال 1390 با حضور چهره‌های فرهنگی و ادبی کشور در فرهنگسرای شفق برگزار می‌شود.