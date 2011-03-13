شناسایی 51 انبار مواد محترقه در پایتخت

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده باش تمامی فرمانداران، بخشداران و دهیاران استان تهران از تاریخ 25 اسفندماه برای ارائه تسهیلات نوروزی به مسافران پایتخت خبر داد و گفت: تمامی پارکها، مدارس و محل‌های اسکان مسافران آماده و همچنین ستاد اسکان مسافران نوروزی تشکیل شده است.

وی افزود: اکیپ‌های نوروزی امداد و نجات و اورژانس در مبادی ورودی و خروجی شهر و همچنین راهها مستقرشده اند و گروه‌های راهنما بروشورهای حاوی اطلاعات گردشگری و امدادی را میان مسافران توزیع می‌کنند.

استاندار تهران گفت: در تمامی رستورانهای بین راهی بازرس های نامحسوس حضور دارند و در بخش‌های رفاهی و همچنین جایگا‌ه‌های سوخت نظارت‌های دقیقی انجام می‌شود تا تسهیلات مناسبی به مسافران نوروزی ارایه شود. همچنین پیش بینی می‌شود در سال جاری تعداد مسافران نوروزی تهران افزایش یابد.

تمدن با بیان اینکه استانداری تهران به شدت با توزیع‌کنندگان مواد محترقه برخورد می کند و آنها را به دستگاه قضائی تحویل می‌دهد، گفت: تا کنون 51 انبارک مواد محترقه در تهران شناسایی شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل شورای اطلاع‌رسانی در ادارات پایتخت صحت دارد، گفت: تشکیل شورای اطلاع رسانی طرح موضوع شده ولی هنوز ابلاغ نشده است با این حال ایجاد چنین شورایی برای اطلاع رسانی دقیق و ساماندهی رسانه‌ها و اخبار و ارتباطات سازمانها بسیار لازم و ضروری است.