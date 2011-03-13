تعدد تولیت مساجد باعث آسیب پذیری مساجد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجتالاسلام حسین نوبری ظهر یکشنبه در نشست نظارت و هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد بر ضرورت چارهاندیشی در مدیریت فرهنگی مساجد تاکید کرد و اظهار داشت: تعدد مدیریت در مساجد موجب شده تا امروزه بیش از شش متولی فعالیتهای فرهنگی مساجد را مدیریت کنند.
نوبری ادامه داد: مساجد از ابتدای تاسیس در صدر اسلام به عنوان پایگاهی جامع برای انواع فعالیتها مطرح بوده است اما این تعدد کارکردها به معنای تعدد مدیریت نیست.
وی گفت: حفظ قداست مساجد و هویت معنوی آن نیازمند چارهاندیشی از سوی مسئولان است تا مساجد بتوانند کارکرد خود را در جامعه ایفا کند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خاطر نشان کرد: امروز برخی مساجد در حاشیه شهر تبریز دارای مشکلات فراوانی در زمینه امکانات مادی هستند و ضرورت توجه بیشتر به این مساجد نیز از سوی مسئولان احساس میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: رسیدگی به مساجد باید از سوی تشکلها و گروههای مختلف مورد توجه باشد.
نوبری اظهار داشت: تنها نیم درصد مساجد آذربایجان شرقی دارای موقوفه هستند که آنان را از کمکهای مالی بینیاز میسازد و بقیه مساجد نیاز به حمایتهای مالی دارد.
وی ادامه داد: مساجد ظرفیتهای خوبی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دارند و اگر امروز خواهان ارتقای بصیرت در مساجد هستیم باید به تجهیز مادی مساجد نیز بیندیشیم.
همچنین معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی در این نشست گفت: در کارها و فعالیتهای فرهنگی باید از شکلگرایی مطلق پرهیز کرد و کیفیت نیز مورد رصد مسئولان قرار گیرند.
پرویژ آژیده ظهر یکشنبه در جلسه نظارت و هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد بر ضرورت ارتقای هماهنگی در فعالیتهای فرهنگی مسجدی تاکید کرد.
معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است، خاطرنشان کرد: هر چه بتوانیم برای کارهای فرهنگی گام برداریم آینده نظام را تضمین کردهایم.
وی افزود: مساجد سنگر اسلام هستند و کارهای فرهنگی در مساجد دارای تاثیرات بیشتری در جامعه خواهد بود.
آژیده اظهار داشت: فعالیتهای فرهنگی دامنه گستردهای دارد و مجموعه گستردهای از فعالیتها را شامل میشود، فعالیتهای فرهنگی با تمرکز در مساجد دارای معنویت بیشتر خواهد بود.
وی افزود: معنویت مسجد به کارهای فرهنگی جهت میدهد و این قرابت هدف فعالیتهای فرهنگی را شفاف میسازد.
معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی یادآور شد: توسعه فعالیتهای فرهنگی با نگاه به کانونهای فرهنگی هنری مساجد دارای اهمیت و جایگاه خاصی خواهد بود و این کانونها خواهد توانست قابلیت خود را نشان دهد.
آژیده یادآور شد: توسعه کمی کانونهای فرهنگی هنری مساجد در کنار کیفیبخشی این فعالیتها و تکاملبخشی به فعالیتهای فرهنگی هنری مساجد ضروری است.
وی ادامه داد: در کارهای فرهنگی باید از شکلگرایی مطلق پرهیز کرد و کیفیت نیز مورد رصد مسئولان قرار گیرند.
معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت تدبیراندیشی برای اوقات فراغت جوانان اظهار داشت: تدبیراندیشی برای اوقات فراغت از سوی مسئولان باید به عنوان یک رسالت انقلابی و اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: تقویت کتابخانههای فرهنگی هنری مساجد و پرکردن اوقات فراغت از اتلاف وقت جوانان و گرایش به کارهای پوچ جلوگیری میکند.
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