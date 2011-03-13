مرکز دولتی علمی کاربردی در کردستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، یوسف رستمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به اینکه در جلسه مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان با رئیس دانشگاه علمی و کاربردی کشور راه اندازی این مرکز تصویب شد، افزود: در صورت تامین زمین این دانشگاه در استان و تامین 50 درصد هزینه های ساخت آن راه اندازی این دانشگاه در سال 90 اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه کلیه مراکز آموزشی علمی کاربردی استان توسط بخش خصوصی و یا دستگاه های اجرایی اداره می شود، اظهار داشت: در حال حاضر 12 مرکز آموزشی علمی کاربردی فعال در استان وجود دارد که در ابتدای سال 90 دو مرکز جدید دیگر نیز راه اندازی می شود.

وی مراکز جدید را شامل مرکز آموزشی علمی و کاربردی امام حسین (ع) سپاه پاسداران و مرکز سازمان بازرگانی اعلام کرد و افزود: در مرکز آموزشی علمی کاربردی بازرگانی سه رشته بازاریابی، حسابداری گرایش مالی و سرپرستی توزیع کالا و خدمات تدریس می شود که دو رشته آن جدید و برای اولین بار در استان دانشجو می پذیرد.

رستمی با اشاره به اینکه در مرکز آموزش علمی و کار بردی امام حسین (ع) سپاه پاسداران رشته های تربیت مربی، تعمیر و نگهداری خودرو، حسابداری، فناوری اطلاعات و مروج سیاسی آموزش داده می شود، بیان داشت: دانشگاه علمی و کاربردی امام حسین (ع) سپاه پاسداران برای اولین بار رشته های تربیت مربی قرآن و مروج سیاسی را تدریس می کند.

وی با اشاره به اینکه براساس دستور العمل اجرایی اولویت پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی و کار بردی امام حسین با مشمولین خدمت سپاه است، ادامه داد: مشمولین سپاه پاسدارن استان به صورت رایگان در این دانشگاه مشغول به ادامه تحصیل می شوند و هزینه تحصیلی آنها توسط سپاه پاسداران و دانشگاه علمی و کاربردی پرداخت خواهد شد.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی استان کردستان یادآور شد: بسیجیان فعال، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان نیز در صورت اقدام به ادامه تحصیل در این مرکز آموزشی با تخفیف می توانند شهریه خود را پرداخت کنند.

رستمی در پایان افزود: دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی استان کردستان در 35 رشته جدید مشغول تحصیل هستند که با تدریس رشته های جدید در سال آینده 29 رشته دیگر دراین دانشگاه تدریس می شود.

در حال حاضر چهار هزار و 90 دانشجو در مراکز آموزشی دانشگاه علمی و کاربردی مشغول به تحصیل هستند.