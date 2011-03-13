بیمارستان شهید رهنمون تنها مرکز ترومای استان یزد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علیمحمد افخمی در حاشیه نهمین سفر رسانه ‌‌ای خبرنگاران استان یزد و بازدید از بیمارستان شهید رهنمون یزد اظهار داشت: بیمارستان جایگزین 280 تختخوابی شهید دکتر رهنمون، تنها مرکز ترومای استان یزد به شمار می ‌رود که با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان در حال احداث است.

وی افزود: اعتبار احداث این بیمارستان از محل سفر رهبر معظم انقلاب و سفر دوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان یزد تامین شده است.

افخمی با بیان اینکه این بیمارستان، تنها مرکز ترومای استان یزد خواهد بود، بیان داشت: این بیمارستان به تنها مرکز درمان آسیب ‌دیدگان حوادث ترافیکی تبدیل خواهد شد.

افخمی با اشاره به مشخصات فنی این بیمارستان بیان داشت: بیمارستان شهید رهنمون در زیربنای 30 هزار مترمربع و در 9 طبقه در حال است که تاکنون هشت طبقه آن اسکلت ‌سازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه هم اکنون از پیشرفت 25 درصدی برخوردار است و فاز اول آن تا پایان فروردین‌ ماه سال ‌آینده و فاز دوم نیز که قرارداد تکمیل آن سه ساله است، تا پایان سال 92 تکمیل می ‌شود.

رئیس بیمارستان شهید رهنمون نیز در این بازدید با بیان اینکه برای احداث این بیمارستان مشکل مالی نداریم، روند احداث بیمارستان را دارای پیشرفتی قابل توجه دانست.

امیرحسین امیرحیدری با تقدیر از تلاش‌ ها و پیگیری‌ های استاندار یزد برای احداث این بیمارستان خاطرنشان کرد: نیرو و تلاش مضاعف استاندار یزد سبب پیشرفت کار تا این حد شده است.

وی همچنین از همکاری‌ های راهنمایی و رانندگی و ساماندهی ترافیکی که به خاطر احداث بیمارستان در یکی از شلوغ‌ ترین خیابان‌ های یزد ایجاد شده است، قدردانی کرد.