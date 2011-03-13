اولین فروشگاه رفاه در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور رشیدی مدیرعامل فرشگاههای زنجیره ای رفاه کشور، صابری معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین، صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی، شهروش مدیرکل بنیاد شهید، اعضای شورای اسلامی شهر و تعدادی از مسئولان استانی اولین فروشگاه رفاه در قزوین آغاز به کار کرد.

این فروشگاه در میدان مادر شهر قزوین در فضایی به مساحت هزار و 400 مترمربع با هزار و 200 مترمربع فضای نمایشگاهی راه اندازی شده و برای ساخت و تجهیز آن هشت میلیارد ریال هزینه شده است.

در این فروشگاه سه هزار و 200 نوع کالا با کیفیت مرغوب و قیمتی کمتر از بازار به شهروندان عرضه می شود.

غرفه های انواع لوازم خانگی، مواد پروتئینی، مواد غذایی، مواد شوینده، پاک کننده، در فروشگاه رفاه قزوین پیش بینی شده است.

اولین فروشگاه رفاه استان با نام شهید نواب صفوی در منطقه نواب شهر قزوین ساخته شده است.