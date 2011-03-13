اعتماد میان مردم، رسانه ها و مسئولین یک سرمایه ملی به شمار می رود

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اخلاق رسانه ای گفت: ما رسانه ها را جدای از حاکمیت نمی دانیم و در واقع رسانه ها مجموعه ای از خادمان به کشور هستند که وظایف قانونیشان در مسیر اطلاع رسانی به مردم تعریف می شود.

وی افزود: قطعا اگر چنین تصوری را در رابطه با رسانه ها داشته باشیم فاصله ای میان رسانه ها و مقامات اجرایی وجود ندارد و انتظار این است که آن چه منعکس می شود واقعیات کشور و جامعه باشد.

کدخدایی صداقت را لازمه کار رسانه ای در کشور عنوان کرد و گفت: دوستان رسانه ای فارغ از مسائل جناحی و سیاسی و گروهی باید واقعیات اخبار مقامات کشور را منعکس کنند.

وی انعکاس دقیق اخبار را عامل اعتبار آفرین برای یک رسانه دانست و خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی دقیق هم میان مردم و مسئولان اعتماد بوجود آورده و هم رسانه را اعتبار می بخشند و این در نهایت تبدیل به سرمایه ملی برای کشور می شود.