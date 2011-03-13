رزمایش همیاران پلیس در طرح زمستانی سال 90 فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعلام آماده باش و رزمایش همیاران پلیس در طرح نوروزی سال 90 با حضور رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و معاون وزیر آموزش و پرورش فردا برگزار می شود.
این مراسم در مجتمع آموزشی زهرا مردانی آذر واقع در میدان بریانک برگزار می شود.
رزمایش همیاران پلیس در طرح زمستانی سال 90 با حضور رئیس پلیس راهور و معاون وزیر آموزش و پرورش فردا برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعلام آماده باش و رزمایش همیاران پلیس در طرح نوروزی سال 90 با حضور رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و معاون وزیر آموزش و پرورش فردا برگزار می شود.
این مراسم در مجتمع آموزشی زهرا مردانی آذر واقع در میدان بریانک برگزار می شود.
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