رزمایش همیاران پلیس در طرح زمستانی سال 90 فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعلام آماده باش و رزمایش همیاران پلیس در طرح نوروزی سال 90 با حضور رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و معاون وزیر آموزش و پرورش فردا برگزار می شود.

این مراسم در مجتمع آموزشی زهرا مردانی آذر واقع در میدان بریانک برگزار می شود.