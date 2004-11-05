مذاكره كنندگان ايراني اجازه وقت گذراني و بازي با الفاظ را به طرف اروپايي ندهند // حدود نظارت مجلس در دستگاه قضايي تفسير شود // نبايد اجازه داد از عناوين نيروهاي متدين براي برهم زدن آرامش دانشگاه ها سوء استفاده شود

به گزارش خبرگزاري مهر، دربيانيه نشست واحد سياسي جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به يكپارچگي مردم و مسوولان جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي آمده است:هيات مذاكره كننده ايراني بايد با قدرت برخورد كرده و اجازه ندهند طرف هاي اروپايي به عنوان جاده صاف كن و دلال امريكايي ها عمل كرده و ايران را از حق مسلم خود محروم كنند .



جامعه اسلامي مهندسين برلزوم قطع مذاكرات در صورت سوق داده شدن آن به سمت محروميت ايران از سوي طرف هاي اروپايي تاكيد كرد .



در اين بيانيه با تاكيد برتعامل و همكاري قواي سه گانه بويژه قوه قضاييه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه امده است ك مسوولان دوقوه از برخورد رسانه اي با يكديگر بپرهيزند چرا كه وجود اختلاف بين اين دوقوه مي تواند به اعتماد مردم آسيب برساند .



اين بيانيه به روساي قواي مقننه و قضاييه پيشنهاد كرده است از شوراي نگهبان بخواهند تا حدود نظارت مجلس را در دستگاه قضايي تفسير كنند .



دربخش ديگري از بيانيه جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به حوادث دانشگاه علم و صنعت آمده است : نبايد اجازه داد از عناوين نيروهاي متدين براي برهم زدن آرامش دانشگاه ها سوء استفاده شود .



جامعه اسلامي مهندسين همچنين دعوت از عناصر افراطي براي سخنراني در دانشگاه را ، برنامه ريزي قبلي براي به تشنج كشاندن محيط دانشگاه مي داند و در بيانيه خود تاكيد كرده است : كساني كه هشت سال افراطي گري را در كشور تجربه كردند و نتيجه اي جز پشت كردن ملت نديده اند ، مي خواهند دوباره با برهم زدن آرامش دانشگاه شانس خود را آزمايش كنند .



جامعه اسلامي مهندسين همچنين آحاد مردم را به شركت گسترده در راهپيمايي روز جهاني قدس دعوت و اعلام كرد : در چنين روزي بايد مسلمانان بيدار شده و خطر آمريكا و رژيم صهيونيستي را درك كنند و با استفاده از امكانات خود به ياري برادران ديني خود در فلسطين اشغالي بشتابند.



در بيانيه اين حزب آمده است در انتخابات اخير آمريكا روشن شد كه هم نامزد جمهوريخواهان و هم نامزد دموكراتها در حمايت از رژيم صهيونيستي مسابقه مي هند و اين نشانگر اين است كه آمريكا و اسرائيل تهديد دائمي عليه جهان اسلامند .



جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به انتخاب مجدد بوش به عنوان رييس جمهور آمريكا ابراز اميد واري كرده است وي با تجربيات گذشته از حوادث منطقه بويژه مقاومت مردم عراق درس بگيرد و به خواست مردم عراق مرجعيت شيعه و گروه هاي سياسي عراق مبني بر برگزاري انتخابات ازاد در اين كشور تن دهد .



اين بيانيه تاكيد دارد : اگر بوش معتقد به دموكراسي است اجازه دهد كه مردم عراق و فلسطين در يك انتخابات آزاد ، سرنوشت خود را بدست گيرند .

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