اختصاص دو درصد درآمدهای نفتی گامی مهم در توسعه بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، مسعود نصوری بعد ازظهر یکشنبه در نشست شورای اداری این شهرستان اظهارداشت: با پیگیری نمایندگان استان قید دو فوریتی اختصاص مبلغ دو درصد درآمدهای نفتی به مناطق نفت خیر کشور که امسال هنوز پرداخت نشده در مجلس تصویب شده که جذب این اعتبار به توسعه استان کمک خوبی خواهد کرد .

نصوری از تصویب ایجاد گمرک نخل تقی و سیراف خبر داد و افزود: اجرای طرح توسعه پس کرانه بندرکنگان هفته آینده آغاز می شود .

دکتر عسکرجلالیان نماینده مردم کنگان دیر وجم در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به سفر هیئت دولت به استان گفت: به غیر از 300 مصوبه سفر هیئت دولت در استان 15 مصوبه نیز پس از سفر برای توسعه استان نهایی شده تا بتوانیم استان بوشهر را به جایگاه حقیقی خود برسانیم .

تبرکی فرماندار کنگان نیز گفت: سفر سوم هیئت دولت 110 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و آبادانی این شهرستان همراه داشته است .

در این جلسه همچنین خواسته ها و مشکلات مردم کنگان و عسلویه از جمله اشتغال تسریع در ساخت بزرگراه سیراف کمک به عمران شهری و تامین آب آشامیدنی مورد بررسی قرار گرفت.