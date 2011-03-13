تجویز منطقی دارو در برنامه پزشک خانواده جواب نداد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد شریعتی روز یکشنبه در نشست خبری هفته سلامت با اشاره به شعار انتخاب شده برای روز جهانی سلامت تحت عنوان "مقاومت به داروهای ضدمیکروبی یک تهدید جهانی است"، هدف از برگزاری هفته سلامت جلب را توجه مردم به مسائل بهداشتی و سلامتی دانست.

وی افزود: در این هفته توجه مسئولان ومتولیان سلامت باید به سوی شعار سازمان جهانی بهداشت مبنی بر"مقاومت به داروهای ضد میکروبی، یک تهدید جهانی" باشد تا نتایج مناسبی از اقداماتی که در این هفته صورت می گیرد به دست آوریم.

شریعتی با تاکید بر اینکه مصرف منطقی دارو از اهمیت بالایی در نظام سلامت برخوردار است، ادامه داد: داروهای آنتی باکتریال باید درست مصرف شود بطوریکه در صورت نیاز به صورت کامل مصرف و در صورت عدم نیاز مورد استفاده قرار نگیرد و به پزشک هم پیشنهاد نکنیم که در تجویز خود داروی آنتی بیوتیک را اضافه کند چراکه بسیاری از افراد با سواد جامعه در صورت مشاهده یک سرماخوردگی ساده به مصرف آنتی بیوتیک روی می آورند و این برای سلامتی افراد جامعه بسیار خطرناک است.

قائم مقام معاون بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت تجویز داروها در طرح پزشک خانواده ابراز داشت: به تمامی مراکز بهداشتی درمانی که تحت پوشش طرح پزشک خانواده هستند، لیست دارویی محدود اعلام شد تا نسخه ها را با توجه به آن تجویز کنند، چراکه بررسی وضعیت تجویز پزشکان خانواده راه مناسبی برای کنترل مصرف آنتی بیوتیک ها و ایجاد الگو برای مصرف منطقی داروست.

وی اظهار داشت: با راه اندازی سیستمهای اطلاعاتی و کامپیوتری در خانه های بهداشت و با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در سه ماهه اول سال 90 تمامی مراکز بهداشت خانواده به شبکه بهداشت و پرونده الکترونیک مجهز می شوند.

شریعتی تصریح کرد: با استفاده از این شبکه اطلاعاتی و کامپیوتری، می توان اقدامات پزشکان را کنترل و درصورت خطا با تذکر و بازآموزی به این افراد، نحوه تجویز دارو را بهبود بخشید.