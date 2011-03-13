پایانه‌ های مسافربری مشهد به استقبال مسافران نوروز می ‌روند

مسعود بیژنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: خدمات به مسافران نوروزی تنها وظیفه شهرداری نیست بلکه سایر ارگانها و دستگاه‌ ها نیز در این زمینه مسئول هستند که در همین راستا امسال در پایانه‌ ها، غرفه راهنمای زائر، ستاد تسهیلات فرهنگیان و قاضی کشیک به مسافران نوروزی خدمات می دهند.

وی همچنین از هماهنگ کردن نظام بلیت در پایانه ‌های مسافربری مشهد خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر مسافران می‌ توانند از طریق مراجعه حضوری و به صورت اینترنتی، بلیط خود را تهیه کنند.

وی با ابراز خرسندی از همکاری نیروی انتظامی در کنترل بحث قاچاق مسافر و دلالی در پایانه‌ های مسافربری افزود: هم اکنون وضعیت نسبت به گذشته مطلوبتر شده و دیگر خبری از حضور پررنگ دلالان در محوطه پایانه‌ های مسافربری نیست.

بیژنی با بیان اینکه دلالی مسافر، کاری غیرقانونی است و بر اساس قانون با آن برخورد می ‌شود، اظهار داشت: این امر کاهش چشمگیری داشته است و در صورت مشاهده، فرد دستگیر می ‌شود.

مدیرعامل سازمان پایانه‌ های مسافربری شهرداری مشهد همچنین از افزایش مسافران در بخش جاده ‌ای و اتوبوسی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بلیط راه‌ آهن و هواپیما به‌ صورت پیش‌ فروش قابل تهیه است، در ایام نوروز افزایش مسافران را در بخش جاده‌ ای شاهد خواهیم بود.

بیژنی با بیان اینکه در ایام نوروز در اوج ساعات حضور مسافران در پایانه ها، روزانه 100 هزار مسافر وارد پایانه‌ های مسافربری مشهد می‌ شوند، بیان داشت: بیش از دو هزار و 200 دستگاه اتوبوس به مسافران خدمات‌ رسانی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه پایتخت معنوی ایران نیازمند پایانه های مسافربری جدید است، افزود:هم اکنون سه پایانه و دو ایستگاه ‌سوار در این شهر وجود دارد و پایانه امام رضا(ع) پایانه اصلی مشهد است.

بیژنی ادامه داد: در حال حاضر پایانه ‌های معراج در میدان شهید فهمیده، راه ابریشم در ابتدای جاده سرخس و ایستگاه‌ های سوار حافظ در ضلع جنوبی پل حافظ و کلات در خواجه ربیع به مسافران نوروزی خدمات مسافرتی ارائه می دهند.

وی در ادامه از رونق گرفتن پایانه مسافربری معراج خبر داد و گفت: در نظر است اتوبوس‌ های سه استان گیلان، گلستان و مازندران در این پایانه مستقر شوند تا این پایانه رونق بیشتری پیدا کند.

بیژنی تاکید کرد: این طرح تا پایان سال 90 اجرایی می ‌شود زیرا این اقدام از لحاظ بحث ترافیکی و کاهش اتلاف وقت مسافران به صرفه و منطقی است.