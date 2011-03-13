کاروان صلح هلندی به غزه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "فولکس کرانت"، هزینه سفر کشتی هلندی به نوار غزه که با همکاری میان سازمانهای چپ گرا و اسلامی آماده شده، حدود 100 هزار یورو بر آورد شده است.



"بنجی لوی" یکی‌ از شرکت کنندگان هلندی در ناوگان صلح روز گذشته طی‌ مصاحبه‌ ای گفت : ۲۵ سازمان کوچک حدود ۵۰ هزار یورو به ما اهداء کرده اند تا بتوانیم با کشتی خود به نوار غزه سفر کنیم.



این روزنامه می نویسد: اکنون که دولت هلند روابط خود را با اسرائیل بهبود بخشیده، هلندی‌ها می توانند نشان دهند که خواهان کمک به فلسطینی‌ها هستند.

سازمان دهندگان این ناوگان صلح روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته از کشور‌هایی‌ چون ترکیه، فرانسه، ایتالیا و آمریکا به آمستردام آمده تا مقدمات سفر خود به نوار غزه را فراهم کنند. نخستین ناوگان صلح جهانی‌ در ماه می سال گذشته با خشونت ارتش اسرائیل روبرو شد. در این حادثه ۹ نفر از فعالان ترک جان خود را از دست دادند.

گفتنی است تعداد کشتی‌هایی‌ که امسال خواهان سفر به نوار غزه هستند، دو برابر شده است.