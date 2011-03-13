کارگروه توسعه لرستان فعال شود / گرفتاری به نام سیستم بانکی!

محمد رضا ملکشاهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: همه مسئولان باید در راستای پیگیری مطالبات مردم استان مصر باشند.

وی با اشاره به اختصاص سه هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای آزاد راه خرم آباد - اراک، سد معشوره و راه آهن لرستان، عنوان کرد: این گام ها باید تحقق یابد تا بخشی از کمبودهای استان در حوزه زیرساخت ها مرتفع شود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل ستاد پیگیری مصوبات سفر سوم دولت در لرستان، افزود: نمایندگان، استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی هر کدام در جایگاه خود باید مطالبات مردم را پیگیری کنند.

بخش خصوصی در مورد نیروگاه خرم آباد خوب عمل نکرده است

ملکشاهی راد به تشکیل جلسات برای پیگیری مصوبات دولت اشاره کرد و گفت: در همین هفته در جلسه ای با حضور وزیر نیرو وضعیت نیروگاه خرم آباد و سد معشوره پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: پیشنهاد مجمع نمایندگان استان این است که هر چه سریعتر شرایط و بسترهای لازم برای اجرای عملیات ساخت نیروگاه خرم آباد فراهم شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش خصوصی در این زمینه خوب کار نکرده است، ادامه داد: ما در نشست با وزیر نیرو پیشنهاد واگذاری احداث این نیروگاه به قرارگاه خاتم الانبیا را خواهیم داد.

ملکشاهی راد با اشاره به واگذاری امور استان به معاون اول رئیس جمهوری، گفت: با توجه به اینکه دکتر احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی را به عنوان معین خود در استان انتخاب کردند در راستای اجرای مصوبات جلسات متعددی با معاون اول رئیس جمهوری نیز خواهیم داشت.

کارگروه توسعه لرستان در اجرای مصوبات خود توفیقی نداشته است

وی همچنین با اشاره به رکورد کارگروه توسعه و عمران استان، بیان داشت: در گام بعدی باید کارگروه توسعه و عمران لرستان فعال و مطالبات استان در آن پیگیری شود.

نماینده مردم خرم آباد در خانه ملت با بیان اینکه کارگروه توسعه و عمران لرستان مصوب خود دولت است، افزود: با این اوصاف متاسفانه این کارگروه در پیگیری و اجرای مصوبات خود توفیقی نداشته است.

ملکشاهی راد همچنین در مورد روند اجرای مصوبات سفر اول و دوم دولت به استان نیز گفت: نمایندگان لرستان در این زمینه همه تلاش خود را به خرج دادند ولی در نهایت بازهم همه تقصیرها در عدم تحقق مصوبات دولت به گردن نمایندگان انداخته شد.

واکنش نماینده خرم آباد به انتقادات رئیس جمهوری

وی تصریح کرد: اگر امروز در لرستان بیکاری بیداد می کند به دلیل کوتاهی در ایجاد زیرساخت ها در گذشته است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از گرفتاریهای امروز ما نیز این است که برای توسعه زیرساخت ها نیز باید بخش خصوصی وارد عمل شود.

ملکشاهی راد با اشاره به انتقادات رئیس جمهوری از عدم جذب اعتبارات استان، گفت: نمی شود که رئیس جمهوری هر بار که به لرستان سفر می کند بگوید که پروژه ها و مصوبات انجام نشده است چرا که دولت خود باید پیگیر مصوبات باشد و دولتمردان مسئول پیگیری مطالبات مردم هستند.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است دولت برای آنکه بتواند در روند اجرای مصوبات موفق شود باید یک مکانیزم طراحی کند و ارزیابی از اجرای مصوبات داشته باشد تا این مصوبات به نتیجه مطلوب برسد.

بخشی از عدم جذب اعتبارات لرستان ناشی از کوتاهی سیستم بانکی کشور است

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم جذب تسهیلات ارزی در استان، گفت: بخشی از انتقادات رئیس جمهوری در مورد عدم جذب اعتبارات مربوط به تسهیلات ارزی بوده است.

ملکشاهی راد ادامه داد: بخشی از این تسهیلات ارزی مربوط به استان است و بخشی از آن نیز مربوط به منابع کشوری است که هنوز پرداخت نکرده اند.

وی یادآور شد: بانک مرکزی و دیگر بانکهای عامل در کشور متاسفانه ارز مورد نیاز را در اختیار استان قرار نمی دهند و رئیس جمهوری باید بر این روند نظارت داشته باشد.

عدم پرداخت تسهیلات به خود دولت بازمی گردد

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وام ارزی را بانک مرکزی و صنعت و معدن می دهد، گفت: پس با این اوصاف عدم پرداخت تسهیلات به خود دولت بازمی گردد و انتظار ما این است برای گره گشایی از این وضعیت خود رئیس جمهوری با مسئولانی که کوتاهی می کنند برخورد کند.

ملکشاهی راد با تاکید بر اینکه بسیاری از گرفتاریهای ما مربوط به قواعد بانکی است، بیان داشت: یکی از سیاست های نظام اجرای پروژه ها به وسیله بخشی خصوصی است که باید دولت رغبت لازم را در سرمایه گذاران ایجاد کند و تسهیلات ارزی را در اختیار آنها قرار دهد.