صادرات گمرک استان زنجان به 130 میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصت سیاح ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه خدمت رسانی وظیفه همه مسئولان است، افزود: مسئولان و مدیران همواره و در هر شرایطی باید برای کسب رضایت مردم تمام توان خود را به کار ببندند.

وی دغدغه تمامی مسئولان استان زنجان را کسب رضایتمندی مردم در تمامی بخشها دانست و ادامه داد: تمامی بخشها باید توسط مدیران و کارشناسان پردازش شده و نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی و برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف برنامه ریزی و تلاش کنند.

سیاح نظارت بر روند فعالیت بازار را مناسب ارزیابی کرد و افزود: در آستانه سال نو باید فضا را برای تامین اقلام مورد مردم فراهم کرده و از ایجاد دغدغه تامین و تهیه این اقلام جلوگیری کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه تمامی دستگاه ها به وظایف تعیین شده خود طی سال جاری عمل کرده اند گفت: این روند باید در سال جاری ادامه و در سال 90 ارتقا یافته و مسائل و مشکلات با سرعت هرچه بیشتر رفع و حل شوند.



