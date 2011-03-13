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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

مهمانپرست:

امیدواریم مذاکرات کوزوو و صربستان به صلح در منطقه کمک کند

امیدواریم مذاکرات کوزوو و صربستان به صلح در منطقه کمک کند

سخنگوی وزارت خارجه گفت: امیدواریم مذاکرات کوزوو و صربستان به استقرار صلح و ثبات در منطقه بالکان کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نشست رهبران کوزوو و صربستان که برای نخستین بار بعد از اعلام استقلال کوزوو در جهت حل اختلافات مرزی آن دربروکسل برگزار شد اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با استقبال از آغاز مذاکرات مستقیم میان صربستان و کوزوو در جهت مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد(در شهریورگذشته) ، تداوم آن در فضایی سازنده و مبتنی بر واقعیات را فرصتی مناسب برای تحقق خواست ملتها در چارچوب اصول مسلم حقوق بین الملل می داند.

مهمانپرست اظهار امیدواری کرد: نتایج حاصل از این روند، بتواند به استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه بالکان کمک کند. 
 

کد مطلب 1273409

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