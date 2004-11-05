3500 كيلو گرم مواد مخدر در خوزستان كشف شد

به گزارش خبرگزاري مهر، امير حق جو در برنامه هفتگي ارايه عملكرد نيروي انتظامي در سيماي استان خوزستان ضمن بيان مطلب فوق افزود: در اين مدت 10 هزار نفر در رابطه با مواد مخدر دستگيري شده اند.

وي به كشفيات مواد مخدر نيروي انتظامي در دو هفته گذشته و نيمه اول آبان ماه اشاره كرد و گفت: در حومه اهواز 140 كيلوگرم ترياك خالص در كيسه هاي ده كيلوگرمي كه قرار بود به كشورهاي حاشيه خليج فارس ترانزيت شود كشف و ضبط شد.

وي تصريح كرد: اين محموله در يكي از روستاهاي اطراف اهواز از فردي به ظاهر دامدار كه مواد را در باغچه خانه اش جاسازي كرده بود به دست آمد.

فرمانده نيروي انتظامي خوزستان همچنين از كشف 50 كيلوگرم حشيش در شادگان خبر داد و گفت: از فردي كه در اين رابطه دستگير شده يك قبضه اسلحه كلاشينكف نيز به دست آمده است.

وي همچنين از دستگيري عامل توزيع هرويين در اهواز خبر داد و افزود: از اين فرد كه با اطلاعات مردمي دستگير شد 250 گرم هرويين به دست آمد.

امير حق جو ضمن تشكر از همكاري و اطلاع رساني مردم در زمينه مبارزه با مواد مخدر در استان خوزستان گفت : نيروي انتظامي اين استان در ارتباط با مواد مخدر با كار گسترده اطلاعاتي و همكاري مردم گام هاي مهمي را در سال جاري برداشته است، به طوري كه در دو هفته گذشته 209 كيلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان كشف و ضبط شد و175 نفر نيز در اين رابطه بازداشت شدند.

فرمانده نيروي انتظامي استان خوزستان به فعاليت هاي ديگر نيروي انتظامي طي هفت ماه گذشته در اين استان اشاره كرد و افزود: در هفته گذشته 29 سارق در حين سرقت در اين استان دستگير شدند و در مجموع نيز دستگيري 140 سارق را داشته ايم، ضمن اين كه 209 فقره سرقت نيز كشف شده است.

وي خاطر نشان كرد: طي اين مدت 376 مزاحم خياباني نيز بازداشت شده اند و بيش از يك هزارو 100 ليتر مشروبات الكلي و 2 هزار و 168 سي دي مبتذل و همچنين 390 رسيور و ديش ماهواره به همراه 34 دستگاه متعلقات ان كشف و ضبط شده است.

امير حق جو در پايان از توقف چهار هزار و 773 دستگاه موتور سيكلت در اين مدت خبر داد و افزود: طي دو هفته گذشته مردم با فوريت هاي پليسي 110 در استان بيش از 37 هزار مورد تماس داشته اند.