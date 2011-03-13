نفرات برتر جشنواره عکس گلستانه معرفی شدند

فرامرز عامل بردبار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: در این جشنواره که به کودکان خیابانی، بد سرپرست و بی سرپرست اختصاص داشت، در شهر مشهد در بخش الف که شامل کودکان خیابانی بد سرپرست و بی سرپرست بود، امین نظری از اهواز نفر اول، امین خسروشاهی از مشهد دوم و مهدی امیری از مشهد سوم شدند که به ترتیب علاوه بر لوح تقدیر و تندیس جشنواره به هر کدام از آنان به ترتیب چهار، سه و دو سکه بهار آزادی اهدا شد.

وی بیان داشت: در بخش ب این جشنواره که به مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست اختصاص داشت، به ترتیب حسین کامشاد، جاوید تفضلی و حسین عباسی مقدم از شهرستانهای مشهد، تهران و بیرجند مقامهای اول تا سوم این جشنواره را کسب کردند.

دبیر جشنواره گلستانه افزود: به این عکاسان علاوه بر اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره، به ترتیب نفر اول تا سوم چهار، سه و دو سکه بهار آزادی تعلق گرفت.

بردبار افزود: با انتخاب نفرات برتر، عکس های راه یافته به جشنواره از امروز 22 اسفندماه در نگارخانه شهر، سلطان علی مشهدی سابق در بوستان کوهسنگی به معرض دید عموم گذاشته شده است.

گفتنی است، در جشنواره گلستانه، عکاسان 41 شهر کشور آثار خود را ارسال کردند که از میان هزار و 73 اثر از 154 عکاس 90 قطعه عکس به مرحله پایانی راه یافت.