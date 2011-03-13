شش نماد شهری در مشهد افتتاح می ‌شود

حسین شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: این المانها در شش منطقه مختلف مشهد نصب می‌ شود که سه نماد آن در میادین 15 خرداد، فلسطین و شهدای مشهد است.

وی با بیان اینکه این شش نماد تا عید نوروز در شهر نصب خواهند شد، بیان داشت: البته در مورد میدان شهدا که جنس المان آن از برنز است و هنرمندان آن برای تحویل اثر زمان بیشتری را درخواست کرده ‌اند، احتمال دارد بعد از عید افتتاح شود.

شادکام همچنین در ادامه با اشاره به نصب المانهای موقت در شهر مشهد عنوان کرد: در عید نوروز امسال 59 عنوان المان موقت با بیش از 200 شکل نمادین در این شهر نصب می‌شود.

وی یادآور شد: شهرداری پایتخت معنوی ایران در ایام خاصی از سال همچون عید نوروز، نیمه شعبان، هفته دفاع مقدس و دهه کرامت نسبت به نصب المان‌ های خاص این ایام در سطح شهر اقدام می ‌کند و در نهایت این آثار برای استفاده به شهرستان ‌های خراسان ارسال می ‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار مشهد همچنین به زیباسازی شهر با استفاده از نقاشی دیواری اشاره کرد و ادامه داد: برای عید امسال هشت هزار مترمربع از دیوارهای شهر مشهد در 14 منطقه و با 65 عنوان رنگ ‌آمیزی می ‌شود.

شادکام اظهار داشت: درحال حاضر چهار پل‌ گالری در این کلانشهر فعال است که تا پایان فروردین ماه امسال به 12 پل ‌گالری افزایش می‌ یابد.

وی همچنین با اشاره به افتتاح نقش برجسته میدان جهاد بیان داشت: نوروز 90 نیز این نقش‌ برجسته همزمان با باند شمالی افتتاح می ‌شود.