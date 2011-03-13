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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۲

کشف دو هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه در کرج

کشف دو هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه در کرج

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس شهرستان کرج گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و 782 دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه در این شهرستان کشف شده است.

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در بخش خودرو 55 درصد و موتورسیکلت 17 درصد افزایش نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع وسائط نقلیه مکشوفه دو هزار و 117 دستگاه خودرو و بقیه موتورسیکلت بود.

اصلانی اضافه کرد: این وسائط نقلیه سرقتی در اجرای طرحهای ایست و بازرسی، گشت زنی مستمر و استعلام خودروهای مشکوک کشف شده است.

وی گفت: کشف 90 درصد از خودروهای مسروقه در 15 روز اول سرقت صورت گرفته است.

اصلانی همچنین به شهروندان توصیه کرد: ضمن مجهزکردن خودروهای خود به سیستم های ایمنی، هنگام خرید از بازار وسیله نقلیه خود را در مکانهای قابل اطمینان پارک کنند تا مانع عمل مجرمانه سارقان شوند.

کد مطلب 1273412

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