کشف دو هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه در کرج

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در بخش خودرو 55 درصد و موتورسیکلت 17 درصد افزایش نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع وسائط نقلیه مکشوفه دو هزار و 117 دستگاه خودرو و بقیه موتورسیکلت بود.

اصلانی اضافه کرد: این وسائط نقلیه سرقتی در اجرای طرحهای ایست و بازرسی، گشت زنی مستمر و استعلام خودروهای مشکوک کشف شده است.

وی گفت: کشف 90 درصد از خودروهای مسروقه در 15 روز اول سرقت صورت گرفته است.

اصلانی همچنین به شهروندان توصیه کرد: ضمن مجهزکردن خودروهای خود به سیستم های ایمنی، هنگام خرید از بازار وسیله نقلیه خود را در مکانهای قابل اطمینان پارک کنند تا مانع عمل مجرمانه سارقان شوند.