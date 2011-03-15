  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کشف 90 درصد سرقتها در اماکن دارای دوربین حفاظتی

کشف 90 درصد سرقتها در اماکن دارای دوربین حفاظتی

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی نیروی انتظامی از کشف عوامل سرقت 90 درصد از اماکن دارای دوربینهای حفاظتی توسط پلیس خبر داد.

سرهنگ فریدون خالقی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نصب دوربینهای حفاظتی در اماکن مختلف گفت: پلیس در بیش از 90 درصد اماکنی که دارای دوربینهای حفاظتی هستند موفق به کشف سرقتها شده است.

وی ادامه داد: 10 درصد سرقتهایی که در این اماکن کشف نمی شود به دلیل نبود کیفیت لازم در دوربینهای نصب شده است.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی نیروی انتظامی تصریح کرد: پتانسیل های زیادی در خصوص انجام اقدامات پیشگیرانه در سازمانها وجود دارد اما متاسفانه به دلیل موازی کاری این پتانسیلها در درون سازمانها تلف می شود.

وی افزود: نصب دوربین در سطح شهرها منجر به کاهش جرم می شود زیرا تصور ثبت و ضبط چهره مجرمان در هنگام وقوع جرم موجب بازدارندگی می شود.

سرهنگ خالقی فرد با اشاره به نصب دوربین در طلافروشی ها و بانکها گفت: براساس قانون طلافروشان و بانکها برای دریافت مجوز موظف به نصب دوربین هستند اما متاسفانه مشاهده می شود که نصب دوربینها تنها در این مراکز برای رفع تکلیف است و عموما از کیفیت خوبی برخوردار نیستند.

کد مطلب 1273415

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها