کشف 90 درصد سرقتها در اماکن دارای دوربین حفاظتی

سرهنگ فریدون خالقی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نصب دوربینهای حفاظتی در اماکن مختلف گفت: پلیس در بیش از 90 درصد اماکنی که دارای دوربینهای حفاظتی هستند موفق به کشف سرقتها شده است.

وی ادامه داد: 10 درصد سرقتهایی که در این اماکن کشف نمی شود به دلیل نبود کیفیت لازم در دوربینهای نصب شده است.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی نیروی انتظامی تصریح کرد: پتانسیل های زیادی در خصوص انجام اقدامات پیشگیرانه در سازمانها وجود دارد اما متاسفانه به دلیل موازی کاری این پتانسیلها در درون سازمانها تلف می شود.

وی افزود: نصب دوربین در سطح شهرها منجر به کاهش جرم می شود زیرا تصور ثبت و ضبط چهره مجرمان در هنگام وقوع جرم موجب بازدارندگی می شود.

سرهنگ خالقی فرد با اشاره به نصب دوربین در طلافروشی ها و بانکها گفت: براساس قانون طلافروشان و بانکها برای دریافت مجوز موظف به نصب دوربین هستند اما متاسفانه مشاهده می شود که نصب دوربینها تنها در این مراکز برای رفع تکلیف است و عموما از کیفیت خوبی برخوردار نیستند.