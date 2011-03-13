دبیر دوازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان، شورای سیاست‌گذاری جشنواره تئاترعروسکی دانشجویان طی جلسه‌ای در روز چهارشنبه 18 اسفند با بررسی صلاحیت و برنامه‌های نامزدهای دبیری دوره دوازدهم، با اکثریت آرا زینب لک را به عنوان دبیر این دوره جشنواره انتخاب کرد.

زمان ارسال آثار به دوره دوازدهم جشنواره تا 15 خردادماه است اما فراخوان کامل جشنواره پس از تعطیلات نوروز منتشر می‌شود. زینب لک دانشجوی سال آخر رشته عروسکی دانشگاه هنر است که پیش از این سمت‌هایی مانند دبیری جشنواره عروسکی داخلی دانشگاه هنر، دبیر نمایشگاه ماسک و عروسک و سمینار "مبارک شناسی" دانشگاه هنر، عضویت در شورای مرکزی کانون نمایش دانشگاه هنر و مدیر مسئولی نشریه تک (نشریه تخصصی نمایش عروسکی) را برعهده داشته و هم اکنون دبیر انجمن علمی نمایش عروسکی دانشگاه هنر است.