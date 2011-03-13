سفر والی هرات به مشهد

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، مقامات دولتی در شهر هرات افغانستان ضمن اعلام این سفر می گویند : قرار است در این سفر سه روزه روی چگونگی همکاری هر دو کشور از جمله مشکل ترانزیت مواد نفتی از طریق بندر اسلام قلعه (دوغارون) با استاندار خراسان رضوی و شهردار مشهد بحث و گفتگو صورت گیرد.



والی هرات همچنین طی این سفر قرار است با مهاجران افغان مقیم مشهد و مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع خراسان رضوی نیز دیدار کند.



گفته می شود در این سفر روسای شورای ولایتی، شهرداری اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، امور زنان، دانشگاه والی هرات را همراهی می کنند.



ولایت هرات یکی از شهرهای هم مرز با ایران است که 360 کیلومتر از شهر مشهد فاصله دارد و یکی از ولایتهای اقتصادی افغانستان به شمار می رود.

