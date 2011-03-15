به گزارش خبرنگار مهر، کوچکترین مدرسه دنیا با پیشنهاد خبرگزاری مهر و استقبال سازمان محیط زیست سال آینده از سوی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست به عنوان اولین مدرسه دوستدار محیط زیست معرفی می شود.



"کالو" نام مدرسه ای است که حالا برای ایرانیان و حتی بسیاری از غیر ایرانی ها خیلی هم غریبه نیست. مدرسه ای که تنها چهاردانش آموز داشت و امروزه از تمام دنیا نامه و ایمیل و عکس و دعوت نامه دارد. امسال به میمنت نوروز 1390 شمسی معلم مدرسه که حالا دیگر سرباز معلم نیست، بلکه استخدام آموزش و پرورش شده، سومین نمایشگاه عکس مدرسه کالو را در این روستا برگزار می کند.

این مدرسه را وبلاگ عبدالحمید شعرانی به دنیا معرفی کرد. وبلاگ "دیر تش باد" را سرباز معلمی می نوشت که ابتدا از سگ سیاه بد قواره روستای می ترسید ولی حالا چهره آشنایی است و هر روز ایده ای تازه در یکی از دور افتاده ترین مدارس جهان در جمال آباد کالو از توابع بندر دیر در استان بوشهر ارائه می دهد.

شعرانی که با لهجه شیرین جنوبی با خبرنگار مهر گفتگو می کند، از عکسهایی می گوید که عکاسان مطرح جامعه خبر و هنر ایران مثل عباس کوثری از مدرسه و بچه های روستای جمال آباد کالو گرفته اند. می گوید:"50 تابلو به اندازه 50 در 70 در این نمایشگاه که سومین نمایشگاه است در معرض دید عموم گذاشته می شود."

به گفته شعرانی، مدرسه به لطف مردم به اینجا رسیده است و هر روز از مناطق مختلف ایران و جهان برای مدرسه، دانش آموزان و معلمش نامه و ایمیل و شادباش می رسد که این کار او را شادمان تر و خلاق تر می کند.

پیش از این خبرنگار خبرگزاری مهر برای معلم کوچکترین مدرسه دنیا که گامهای بزرگی در مدیریت نوین آموزشی در کوچکترین مدرسه دنیا برداشته، نامه ای نوشت و در آن از عبدالحمید شعرانی خواست که "با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و بروز تنشهای اکولوژیک در دنیا، اکوسیستم حساس دریا نیاز به مراقبت و حفاظت دارد و حالا که بچه های مدرسه کالو در ساحل خلیج فارس زندگی می کنند، چیزهایی در اینباره به آنها بیاموز."

در این نامه آمده که" اگر در مدرسه ات که دیگر متعلق به دیر و بوشهر و حتی کشور عزیزمان ایران نیست از مقولات مهم جهانی و تهدیدات شدید و مخربی که حیات زمین با آن مواجه است حرف بزنی بی شک گامی بزرگ و شایسته برای حفاظت محیط زیست برداشته اید."

شعرانی در واکنش به این درخواست، می گوید که این ایده بسیار جذاب و قابل اجرا در این مدرسه است چرا که کالو تنها 10 متر با ساحل دریا فاصله دارد. جزایر متعدد محیط زیستی در نزدیکی کالو است و اتفاقا سالانه لاکپشتهای زیادی در این منطقه تخم گذاری می کنند. درختان نخل در کنار دریا ترکیب قابل توجهی را بوجود آورده و نیاز به نوعی آموزش هم احساس می شود.

او ادامه می دهد که با آموزش صحیح محیط زیست به دانش آموزان می توان به توسعه پایدار رسید و مدرسه کالو با این پیشنهاد می تواند پیشگام باشد و اتفاقا آغاز مناسبی برای آموزش محیط زیست در پایه ابتدایی به دانش آموزان است.

شعرانی می گوید: مردم روستای کالو و دانش آموزان این مدرسه و حتی مردم دهکده کالو به دلیل موقعیت جغرافیایی با محیط زیست بیگانه نیستند ولی باید آموزش لازم را ببینید چرا که این منطقه در ساحل دریاست و درختان نخل و کنار نیز در روستا دیده می شوند با این حال می توان به عنوان طرحی جدی بر روی آن برنامه ریزی کرد.

با این حال مدت زمان کمی از انتشار نامه خبرگزاری مهر به معلم کوچکترین مدرسه دنیا گذشته بود که سازمان محیط زیست اعلام کرد؛ مدرسه کالو در روستای جمال آباد کالو و در ساحل نیلگون خلیج فارس از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان اولین مدرسه دوستدار محیط زیست معرفی می شود.

نورالله مرادی مدیرکل روابط عمومی سازمان محیط زیست گفت: مدرسه کالو به عنوان کوچکترین مدرسه دنیا در ساحل زیبای خلیج فارس در استان بوشهر قرار دارد. کلاسهای درس این مدرسه در بستر سواحل دریا که اکوسیستم حساسی محسوب می شود شکل می گیرد. وی افزود: این مدرسه برای ترویج آموزش محیط زیست به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و همین طور معروف شدن در سطح جهان قابلیت بسیار دارد و رئیس سازمان محیط زیست نیز از این ایده استقبال کرده است. به گفته مرادی، مدرسه کالو به عنوان مدرسه دوستدار محیط زیست در سال 90 از سوی سازمان محیط زیست به رسمیت شناخته می شود و با حضور مقامات عالی رتبه سازمان محیط زیست، دانش آموزان و معلم این مدرسه مورد تقدیر قرار می گیرند.



اما معلم کوچکترین مدرسه دنیا در وبلاگش، سالگرد ساخت ساختمان مدرسه به دست یک خیر نیکوکار را جشن گرفته و اینطور نوشته که دو سال پیش شادترین روز زندگی من و بچه های مدرسه کالو بود؛ ۱۶ بهمن ۸۷ افتتاح مدرسه جدید کالو !

حاج اسد سعادتمند خیر ساخت مدرسه کالوست. شعرانی در نامه ای به حاج اسد نوشته: " سلام و خدا قوت! نمی دانم "قهرمان" خطابت کنم یا " پهلوان" میان انبوهی از واژه ها گم شده ام. حاجی جان کمکم کن خطاب نامه ام چه باشد؟ خدا قوت ساده است به سادگی مردمان "روستای جمال آباد کالو".

"حاجی جان! من روزی به یاد می آورم که باران می بارید و زوزه باد در کلاس کوچک مدرسه کالو می پیچید و مهدی می نوشت: آن مرد در باران آمد... سقف کلاس چکه می کرد و حسین می گفت: اجازه ! کلاس مان آب بُرد نمی خواهی کاری کنی!؟ و من صدایم را بلند کردم که مهدی باران را برایم هجی کن، تا شاید صدای حسین در کلاس نپیچد. تا شاید حمیده مسئله ریاضی اش حل کند و صدای چکه ی باران را فراموش کند و پریسا دیگر نلرزد!"

شعرانی حالا دیگر معلم شناخته شده ای است و این نامه به دو سال پیش بر می گردد که می خواسته درس ایثار را به بچه های مدرسه کالو یاد دهد. عبدالحمید می گوید: "امسال در عید نوروز قصد داریم موزه مدرسه کالو را هم افتتاح کنیم. این موزه از نامه های مردم و بچه های دانش آموز سراسر دنیا که برای ما نوشته اند پر می شود."

در یکی از نامه های ارسالی که به مدرسه کالو آمده دانش آموزی اینطور نوشته:"سلام حالتان خوب است. چه کار می کنید. من و خانواده ام از شما تشکر می کنیم . ما در این جا (مدرسه شان) ۲۸ نفر هستیم شما در آنجا چند نفرید؟ اسم معلم شما چیست ؟ ما در این جا دو معلم داریم. شما آن جا را دوست دارید؟ ما این جا دختر و پسر با هم هستیم. شما چه طور؟ از آنجا خوشتان می آید یا نه؟ اسم دوست صمیمی من کوثر پور صفر و هانیه اسد پور و مریم محمدی و زهرا محمدی و چندتا دیگر هم هستند. من آنها را خیلی دوست دارم چون مهربان هستند. اسم های شما چیست؟ اسم من مهدیه اکبری است. من شما را دوست دارم به پدر و مادر سلام برسانید و به آنها بگویید که برایشان آرزوی سلامتی می کنم. یک نقاشی و یک شعر در صفحه بعد است... "

شعرانی می گوید: "به مدد معجزه ارتباطات، امروز کالو محدوده جغرافیایی خاصی ندارد و برای خودش دنیایی است. او به نوشته هایی که خارج از ایران برای مدرسه کالو می رسد اشاره می کند و می گوید:" دانشجوهای کلاس درس فارسی دانشگاه آریزونای آمریکا که دوست دارند فارسی یاد بگیرند و به کمک ارتباطات با مدرسه کالو آشنا شده اند برایمان نامه نوشته اند. خانم استادشان که ایرانی است فیلم ها و گزارش های مدرسه ی کالو را به آنها نشان داده است.

می گوید: "آنها برای تمرین درس فارسی شان کلی برای مدرسه کالو نامه نوشته اند." سما کری" در پایین نامه اش برای بچه های مدرسه کالو نوشته " برای هر کدام از شما یک تراش و یک پاکن و یک مداد گذاشته ام، حدس بزنید کدام مداد مال معلم است. "

شعرانی به لوح تقدیر ها و تشویقهای که از خود و مدرسه و دانش آموزان مدرسه کالو شده اشاره می کند و می افزاید:" هزینه افتتاح موزه از حق تالیف کتاب قصه کوچکترین مدرسه دنیا بدست آمده است که الان به چاپ ششم هم رسیده است.

قصه کوچکترین مدرسه دنیا به قلم سرباز معلم شعرانی نوشته شده است که خوانندگان زیادی در طول این چند سال داشته است. او می گوید که نمایشگاه عکس و موزه کالو تا روز 15 فروردین با شعار "تفکر بومی، نگاه جهانی، مدرسه ما" آماده پذیرایی از مردم است.

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گزارش از فهیمه طباطبایی / جواد حیدریان