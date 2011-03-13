ایجاد مجموعه توریستی و اقامتی "اخلمد" به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور ظهر یکشنبه در حاشیه پنجمین جلسه کارگروه گردشگری استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به همین منظور مجموعه تفریحی، توریستی و اقامتی اخلمد در زمینی به مساحت اولیه 45 هکتار مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که برای احداث آن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهد شد.

وی افزود: خراسان رضوی با توجه به وجود مضجع شریف رضوی سالانه شاهد تردد بیش از 25 میلیون زائر است که در ایام مختلف به این استان سفر کرده و علاوه بر سفر برای بازدید از اماکن تفریحی و ییلاقات برنامه ریزی می کنند.

حسین پور همچنین بیان داشت: از دیگر مصوبات این کارگروه، ایجاد تله کابین بام مشهد در ارتفاعات جنوب غربی این شهر و در مجموعه ای به مساحت 108 هکتار است.

وی عنوان کرد: تعیین محدوده منطقه نمونه گلمکان در مسیر انتهای گلمکان به چشمه سبز از جمله برنامه هایی است که باید در کارگروه تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استانداری خاطرنشان کرد: توجه به مناطق گردشگری، اماکن تفریحی و توسعه و ساماندهی مناطق تفریحی در استان از جمله اولویت هایی است که به صورت جدی در استان خراسان رضوی دنبال می شود.