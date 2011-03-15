علی واجدسمیعی تهیه‌کننده سینما درباره کیفیت سینمای ایران در سال 89 به خبرنگار مهر گفت: هر چه زمان می‌گذرد رقابت بیشتری بین تولیدات داخلی و تولیداتی که از خارج از مرزها وارد می‌شود به وجود می‌آید. تولیدات خارجی هم شامل فیلم‌های سینمایی هستند که هم به صورت قاچاق به فرش می‌رسند و هم شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای که به نظر من رقیبان اصلی تولیدات داخل کشور به حساب می‌آیند.

وی ادامه داد: هرچه زمان می‌گذرد این تولیدات خارجی بیشتر توسعه و گسترش می‌یابند. بنابراین کار برای سینمای ایران مشکل‌تر می‌شود. سال 89 سینمای ایران با ریزش زیاد مخاطب روبرو بود که علاوه بر کیفیت فیلم‌ها معضل تولیدات خارجی نیز از دلائل این اتفاق بوده است.

این تهیه کننده افزود: این مشکل در استادیوم‌های ورزشی هم به وجود آمده است. چون روز به روز از تعداد افرادی که به تماشای مسابقات ورزشی و مخصوصا فوتبال می‌روند کاسته می‌شود. امیدوارم در سال 90 سینمای ایران از این معضلات نجات یابد و شاهد سینمای روبه رشدی باشیم.

واجد سمیعی خاطرنشان کرد: متاسفانه من امسال به دلیل درگیری و ساخت فیلم نتوانستم همه فیلم‌های جشنواره را ببینم و ارزیابی مناسبی داشته باشم اما تصور می‌کنم زمانی می‌توان به آینده سینمای ایران امیدوار بود و تولیدات داخلی ما بتوانند مخاطبان خود را جذب کنند که دست سازندگان برای ساخت فیلم‌ها بازتر باشد.

وی افزود: اگر دست فیلمسازان ما درمورد مضامین و سوژه‌هایی که انتخاب می‌کنند بازتر باشد استقبال از فیلم‌ها به دلیل متفاوت‌ بودنشان بسیار بیشتر می‌شود. در نتیجه سینمای ایران کمتر با کمبود مخاطب روبرو می‌شود.