يك هزار جفت دو قلو و چند قلو در بانك دوقلوهاي كشور ثبت نام كرده اند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، نخستين بانك دو قلوهاي كشور چندين ماه پيش توسط پژوهشكده ابن سينا جهاد دانشگاهي افتتاح شده است. اين بانك با توجه به همسان بودن ژنتيكي و شباهت هاي بسيار دو قلوها يا چند قلوها به يكديگر و جهت استفاده از تشابه در بررسي نقش و عوامل مختلف ژنتيكي و محيطي در بروز بسياري از صفات، خصوصيات و بيماري ها از طريق انجام طرح هاي پژوهشي با همكاري دو قلوها و چندقلوها آغاز به كار كرده است.

هم اكنون نزديك به 1000 جفت دوقلو و چند قلو دراين بانك ثبت نام كرده اند و اطلاعات ايشان در بانك مربوطه ثبت گرديده است. آمارهاي نشان مي دهد حدود 600 هزار دو قلو در كشور وجود داشته باشد.