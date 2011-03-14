به گزارش خبرگزاری مهر، ژاپن و مردمش در حال دست و پنجه نرم کردن با عواقب یکی از شدیدترین زمین لرزه هایی هستند که تا به حال در این کشور رخ داده است، زمین لرزه ای که تلفات و خسارات مالی بیشماری را در پی داشته است.

در پی وقوع این زمین لرزه شرکتهای مختلفی از قدرت تکنولوژی خود برای کمک به مردن آسیب دیده ژاپن استفاده کردند تا با دقت بالاتر فرایند جستجوی گمشدگان، بازماندگان، زخمی ها و حمل آسیب دیدگان را در کمترین زمان و بالاترین سرعت انجام دهند.

پیش بینی به موقع

یکی از حیاتی ترین ابزاری که برای نجات جان انسانها از زمین لرزه های مهیب وجود دارد، سیستم پیش بینی زمین لرزه است، سیستمی که ژاپن برای در اختیار داشتن آن یک میلیارد دلار سرمایه صرف کرده است. این سیستم شبکه ای دارای هزار حسگر GPS است که در سرتاسر کشور پراکنده شده اند.

سیستم پیش بینی زمین لرزه ژاپن یک دقیقه پیش از آغاز زلزله به شهروندان توکیو هشدار داد زمین لرزه ای بزرگ در حال وقوع است، شاید یک دقیقه زمان تاثیرگذاری نباشد، اما برای بستن شیرهای گاز و پنهان شدن در زیر پناهگاهی امن کافی خواهد بود.

پیام هشدار این سیستم در تمامی تلویزیونهای سرتاسر ژاپن پخش شد. کشور ژاپن در زمینه آمادگی برای وقوع زمین لرزه و پیش بینی شرایط آب و هوا کشوری مشهور به شمار می رود و ده ها سال برای قدرتمند تر ساختن سیستم پیش بینی زمین لرزه تلاش و سرمایه گذاری کرده است. این سیستم برای دیگر کشورهای جهان سیستمی نمونه به شمار می رود و دانشمندان آمریکایی نیز با الهام از آن در حال راه اندازی شبکه لرزه ای یکپارچه کالیفرنیا هستند.

این سیستم از ویژگی های امواج لرزه ای برای پیش بینی دقیق استفاده می کند: ابتدا امواج P که جهت حرکت آنها به سمت بالا و پایین بوده و خسارات کمتری دارند را شناسایی کرده و پیش از اینکه امواج S که به چپ و راست حرکت کرده و مخرب تر هستند از راه برسند، پیام هشداری را برای شهروندان ارسال می کند. این پیام هشدار از طریق رادیو، تلویزیون، تلفنهای همراه، و آژیرهای خانگی پخش خواهد شد تا به این شکل احتمال بی خبر ماندن فردی از وقوع زمین لرزه به پایین ترین حد خود برسد.

پیش بینی سونامی

آگاهی از وقوع سونامی بسیار دشوار تر از زمین لرزه است، زیرا برای پیش بینی این رویداد باید میزان انتشار امواج را از منبع لرزه ای زیر اقیانوسی محاسبه کرد. دولت ژاپن سه دقیقه پس از زمین لرزه احتمال وقوع سونامی را هشدار داد به این شکل ساکنان مناطق ساحلی تنها 15 دقیقه و ساکنان توکیو 40 دقیقه برای نجات خود زمان داشتند.

در همان زمان، متخصصان در مرکز هشدار سونامی در هاوایی 9 دقیقه پس از وقوع زمین لرزه با استفاده از نوسان اقیانوس و ردیابی امواج در سطح اقیانوس هشدار داد احتمال وقوع سونامی وجود دارد و به این شکل سواحل هاوایی پیش از اینکه مورد اصابت امواج دو متری قرار گیرد، خالی از سکنه شد.

گوگل در جستجوی بازماندگان

از جمله شرکتهایی که در کمک به یافتن گمشده ها و بازماندگان این فاجعه طبیعی مشارکت دارد، گوگل است که بلافاصله پس از آگاهی از وقوع زمین لرزه، نسخه ای از خدمات فردیاب خود را ویژه زلزله زدگان ژاپنی منتشر کرد. این وب سایت عملکردی مانند یک فهرست راهنما دارد و مردم می توانند در آن به جستجوی گمشده خود بگردند و یا با ارسال پیامی بستگان خود را از سلامت خود آگاه کنند.

این صفحه اینترنتی به گونه ای طراحی شده است تا امکان ترکیب آن با وب سایتهای دیگر و شبکه های اجتماعی وجود داشته باشد تا بتواند تعداد نامحدودی از مخاطبان را تحت پوشش قرار دهد. این سیستم کارایی های خود را در زمانی که وقوع بلایای طبیعی امکان برقراری تماس مستقیم میان انسانها را از بین می برد، به اثبات رسانده است.

در اولین ساعات پس از وقوع زمین لرزه ژاپن، بیش از چهار هزار نفر نام خود را در صفحه اینترنتی Person Finder به ثبت رساندند. این برنامه در دیگر رویدادها نیز برای سازمانها و نهادهای ثبت آمار تلفات و نجات یافتگان بسیار کاربردی و حیاتی بوده است. از این نرم افزار برای جمع آوری اطلاعات در رابطه با بازماندگان زمین لرزه نیوزیلند نیز استفاده شد.

در شرایط بحرانی تعدادی داوطلب از کشورهای مختلف پیدا می شوند تا با وصل کردن این وب سایت به پایگاه داده های مختلف و جستجو در میان وب سایتها و وبلاگها به میزان اطلاعات PersonFinder می افزایند.

امدادگران روباتیک

با توجه به آمادگی قابل توجه ژاپن در استفاده از فناوری های مدرن، روباتهای امدادگر می توانند یکی از گزینه های کاربردی برای کمک و جمع آوری مجروحان یکی از شدید ترین زمین لرزه های تارخی ژاپن به شمار روند.

از آنجایی که فناوری های پیش بینی زمین لرزه چندان پر حاصل و کاربردی نبوده اند، اکنون باید بیشترین تمرکز بر کاهش میزان تلفات و قدرتمند کردن تاکتیکهای نجات باشد. شاید جالب باشد اگر بدانید دو نقطه از زلزله خیزترین مکانهای جهان کشورهایی هستند که از قابلیتهای شگفت انگیز روباتیک برخوردارند و ژاپن، یکی از این دو کشور که به حلقه آتش پاسیفیک شهرت داشته و به صوت مداوم بستر وقوع زمین لرزه های شدید و خفیف است، از قدرت کافی برای ساخت امدادگرهای روباتیک برای نجات جان شهروندانش برخوردار است.

چنین روباتی می تواند در زمان حال و آینده از میزان تخریبهای ناشی از زمین لرزه تا اندازه ای قابل توجه بکاهد و جان بسیاری از افراد را که در زیر آوارها جا مانده اند از مرگ نجات دهد.